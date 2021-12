Brawn défend Masi suite aux critiques des décisions du GP d’Arabie saoudite – .

Le directeur du sport automobile de Formule 1, Ross Brawn, a défendu le directeur de course de la série, Michael Masi, pour avoir critiqué sa gestion du Grand Prix d’Arabie saoudite le week-end dernier.

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a déclaré qu’après la course, la F1 manquait l’expérience du défunt prédécesseur de Masi, Charlie Whiting.

Cependant, Brawn est venu défendre le directeur de course FIA ​​F1 après le grand prix. « Je tiens à féliciter la FIA et le directeur de course Michael Masi pour avoir bien géré cette course extrêmement difficile », a déclaré Brawn. « Je sais que certaines personnes pensent que certaines décisions étaient controversées, mais ce n’est pas le cas. »

Le pilote de Horner, Max Verstappen, a été pénalisé à deux reprises pendant la course, une fois pour avoir quitté la piste et pris l’avantage tout en défendant sa position, et une autre pour avoir freiné brusquement et provoqué une collision avec son rival au championnat Lewis Hamilton.

Verstappen a également reculé de deux places sur la grille au redémarrage de la course après avoir quitté la piste et forcé Hamilton à s’écarter lorsqu’il est revenu. Une discussion entre Masi et le directeur sportif de Red Bull Jonathan Wheatley sur l’échange, qui a été diffusé dans la couverture télévisée de la course, a attiré une attention considérable. Brawn était satisfait de la gestion de la décision.

« La situation que vous avez eue avec Max et Lewis au redémarrage, lorsque Michael a recommandé à Max de se laisser distancer par Esteban. [Ocon] et Lewis, a été bien géré car l’alternative était de le signaler aux commissaires sportifs et cela aurait pu se terminer par une pénalité de temps.

Masi a supervisé la première course sur le nouveau circuit de Djeddah « Je pense que Michael a géré cela de manière pragmatique. Ce type de discussion se répète plusieurs fois au cours d’une course. Si un pilote dépasse quelqu’un ou se défend injustement, le directeur de course demandera à l’équipe de corriger la position.

« Certaines personnes semblent penser que Michael faisait un marché. Il ne faisait pas d’affaire. C’était simple : on accepte la décision du directeur de course, avec une issue connue, ou on la passe aux commissaires sportifs pour qu’elle s’en charge.

Masi a fait face à de nombreux défis lors du premier week-end de course sur le circuit de la corniche de Jeddah récemment achevé. Ceux-ci comprenaient des séances de départ tardif en raison de réparations de piste et de drapeaux rouges dans les courses de Formule 1 et de Formule 2 – cette dernière impliquant des pilotes qui ont été transportés à l’hôpital.

« C’était une course difficile et un week-end difficile », a conclu Brawn. « Nous avons eu beaucoup de défis ici, et je pense que tout le monde – la FIA, la F1 et les équipes – s’est mobilisé pour faire fonctionner cet événement et cela a été un énorme succès. »

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

Grand Prix d’Arabie Saoudite 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix d’Arabie saoudite 2021

Partagez cet article . avec votre réseau :