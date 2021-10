Brawn : Deux chauffeurs au volant impeccable

Le directeur général de la Formule 1, Motorsports, Ross Brawn était satisfait du spectacle que le sport a offert aux États-Unis, avec Max Verstappen et Lewis Hamilton au volant de manière impeccable à son avis.

Brawn examinait le retour du Grand Prix des États-Unis 2021, dans sa chronique d’après-course habituelle sur le site officiel de la F1, qui s’est avéré être une course captivante dont l’issue était incertaine jusqu’aux derniers tours.

Le Britannique a écrit : « Le retour de la F1 aux États-Unis pour la première fois en deux ans a été une compétition incroyablement tendue tout du long.

« Mercedes a modifié sa stratégie, ce qui a donné à Lewis un avantage en termes de pneus sur Max et Red Bull à la fin, mais il n’était pas clair si cela suffirait. Il s’est avéré que ce n’était pas le cas.

Brawn a poursuivi : « C’était une course à coller à l’écran, en étudiant les écarts et la stratégie des pneus pour voir comment la course évoluait.

« Jusqu’à la fin, il était loin d’être certain qui l’emporterait. Ni Lewis ni Max ne se sont trompés – et c’est ce qui est fantastique dans ce championnat.

L’ancien directeur de l’équipe Brawn GP a salué le niveau de performance que les deux protagonistes du titre ont livré cette saison.

« Nous avons deux pilotes qui conduisent impeccablement », a-t-il déclaré, « et je ne pense pas avoir vraiment vu une erreur de l’un ou l’autre, rien de significatif de toute façon. »

Comme d’habitude, Brawn a nommé son pilote du jour qui était sans surprise Verstappen, dont la performance en course a été un sujet brûlant depuis que le drapeau à damier a été agité à Austin.

« Max dépasse cela à cause de la pression qu’il a subie de Lewis pendant une grande partie de la course », a-t-il déclaré. « Il est resté en contact avec Lewis pendant la première partie, après avoir perdu la tête au premier virage, puis l’a contrôlé à partir de là, en prenant soin de ses pneus à merveille.

« Ne pas se tromper en 56 tours était impressionnant », a insisté Brawn.

Bien que Hamilton et Verstappen aient volé les lumières avec leur duel en cours à l’avant, le joueur de 66 ans a pensé à Sergio Perez de Red Bull, qui a été en pleine forme lors des deux dernières courses, faisant un excellent travail pour soutenir sa course au titre. coéquipier.

« Checo a été le meilleur des autres – et a terminé sur le podium pour la deuxième course consécutive », a souligné Brawn. «C’est bien de le voir réaliser des performances plus constantes.

«Il a eu un peu de chance de décrocher la pole samedi et a réalisé une performance assez solide et solide dimanche, malgré le fait qu’il se sentait un peu sous le temps.

« S’il fait ça tous les week-ends, Red Bull sera ravi », a déclaré le directeur de la F1. « Cela aurait été bien s’il pouvait mettre un peu plus de pression sur Lewis, mais ces deux-là étaient dans une classe à part. »

Brawn a évoqué les conditions particulières que le circuit d’Austin présentait aux équipes, avec sa surface bosselée assez pénalisante pour l’homme comme pour la machine.

« Le Circuit of The Americas est une piste difficile », a-t-il déclaré. « Le promoteur a fait un excellent travail pour lisser les choses par endroits, mais c’est toujours un défi et un défi où il est si facile de faire une erreur. »

Et comme beaucoup le pensaient, il semble que Red Bull ne comptait pas sur un gros résultat au COTA, car ils craignaient que cela ne favorise leurs rivaux Mercedes.

Il semble que l’équipe de boissons énergisantes l’ait admis à Brawn, qui a révélé: « Je sais d’après avoir parlé à ceux de Red Bull qu’ils avaient tracé cette course comme une piste Mercedes et qu’ils devaient minimiser leurs pertes.

« Ce n’était pas le cas – mais c’était serré – comme cela a été toute l’année. Et peut-être que nous verrons le contraire se produire au Mexique et au Brésil, qui sont des pistes que Red Bull pourrait penser qu’elles vont se déplacer vers eux.

« Ce championnat a encore un très long chemin à parcourir », a conclu l’homme en charge de la mise en œuvre de la réglementation aérodynamique radicale F1 2022.

Max et Lewis ont écrit un autre chapitre passionnant dans la course au titre de cette année devant une salle comble à @COTA 🇺🇸🙌 L’histoire de cette incroyable saison continue au Mexique 💪 #USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/UZZBaCtMwI – Formule 1 (@F1) 26 octobre 2021