Brawn enthousiasmé par la réaction précoce des fans aux qualifications du sprint · .

Le directeur général de la Formule 1, Ross Brawn, est encouragé par les premières réactions positives qu’il a vues de la part des fans au nouveau format de qualification pour le sprint.

La série a organisé sa première course de qualification de sprint aujourd’hui, qui a vu Max Verstappen remporter la pole position pour le Grand Prix de Grande-Bretagne.

Brawn a qualifié la course de “sensationnelle” et a déclaré qu’elle réfutait les suggestions que les pilotes se retiendraient pour préserver leurs positions de départ au lieu de se battre pour la position.

“Je pense que l’une des choses que nous avons tous vues aujourd’hui est qu’un pilote de course est un pilote de course”, a-t-il déclaré. « Ils ne vont jamais y aller doucement.

« Donc beaucoup d’action, à travers le terrain. Ce premier tour a été complètement mordant. Sensationnel.

« Ensuite, nous avons eu les petits duels dans le reste de la course. La performance de Fernando Alonso aujourd’hui a été une autre partie sensationnelle de la course. J’ai eu mon vote pour le moment fort de la course. J’achèterais un billet pour ça tous les jours. Nous sommes très satisfaits.

Alors que la F1 examinera les améliorations potentielles du format, Brawn a déclaré que les deux autres manches de sprint prévues pour cette saison ne différeront pas considérablement de ce week-end.

“Nous allons laisser la poussière retomber ce week-end et passer du temps avec la FIA et les équipes et essayer de comprendre s’il y a des évolutions que nous voulons”, a-t-il déclaré. « Nous ne changerons pas le format fondamental cette année. Je pense qu’après les trois courses, nous pouvons nous asseoir et décider où nous allons à partir d’ici. Mais jusqu’à présent, très positif.

La réaction des fans au nouveau format « est la chose cruciale », a déclaré Brawn. « Nous recevons déjà des retours massifs, des retours positifs de nos fans sur les réseaux sociaux, ils adorent ça.

“Mais il y aura des fans qui feront des commentaires, des éléments qu’ils n’ont pas compris ou qu’ils n’ont pas appréciés, nous en tiendrons compte également.”

Cependant, Brawn a déclaré qu’il réserverait le jugement final sur l’expérience de ce week-end jusqu’après le grand prix de demain.

“Je pense que nous devons regarder le week-end dans son ensemble”, a-t-il déclaré. « Nous devons voir le week-end dans son ensemble pour voir.

« Je ne vois rien de ce que nous avons fait qui éloigne d’un week-end normal. Je pense que tout est additif. Mais voyons tout le week-end. Voyons la course et à la fin, nous pourrons faire une analyse, parler aux fans, examiner toutes les données en détail et voir s’il y a des réglages à faire. »

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix de Grande-Bretagne 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix de Grande-Bretagne 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :