Brawn: Hamilton vs Verstappen a les caractéristiques d’une bataille titanesque

Deux tours plus tard et c’est un un, alors que les principaux protagonistes de la Formule 1 Lewis Hamilton et Max Verstappen se disputent le titre de champion du monde 2021, pour le pilote Mercedes un huitième record pour l’homme Red Bull son premier.

Après le Grand Prix d’Émilie-Romagne, plein d’action et passionnant dimanche, le duo est sorti de la pagaille avec Verstappen remportant la victoire à Hamilton; autant que le Champion du Monde lui avait fait à Bahreïn.

Les rôles ont été inversés, le combat est engagé entre les deux alors que leurs coéquipiers respectifs se sont effondrés lors d’une journée de forte attrition lorsque la crème de la F1 s’est hissée au sommet.

Le chef sportif de la F1, Ross Brawn, pense que la paire a plus à offrir: «Ce sera un combat de championnat difficile – ce qui est fantastique pour la Formule 1. À Hamilton et à Verstappen, vous avez deux gars à des stades très différents de leur carrière, se battre avec des voitures qui sont très bien assorties.

«Il a toutes les caractéristiques d’une bataille titanesque, notamment parce que je ne pense pas que les équipes seront en mesure de consacrer beaucoup de ressources à la voiture de cette année avec la voiture 2022 en préparation.

«On met tellement l’accent sur 2022, alors que les règlements changent si radicalement, que je pense que ce que nous voyons maintenant est ce que nous obtiendrons toute la saison. Cela pourrait être une année en or.

Réfléchissant à la course, Brawn a déclaré: «La course a parfois été un peu poilue pour Verstappen et il a eu quelques moments – comme quand il a failli perdre la voiture avant le redémarrage, cependant, il a conduit assurément, a marqué sa marque et à fond. méritait la victoire.

«La bagarre dans le premier virage au départ, entre lui et Hamilton, a été significative et a donné le ton de la course. Je crois que c’était le coin de Max. Il avait la ligne, il avait la place sur la piste. Rétrospectivement, Lewis souhaitera peut-être se retirer, surtout compte tenu des conditions.

“Il aurait également été attentif à Sergio Perez, qui était juste derrière, dans ce qui était une sorte de mouvement de pince Red Bull – et il essayait clairement de chercher un espace où aucun des deux ne pouvait l’atteindre.”

«Pour Hamilton, c’était l’un de ces jours qui pouvait compter pour beaucoup dans un championnat serré. Il a fait une erreur rare mais a bien récupéré et mène toujours la course au titre.

En ce qui concerne le plus gros sujet de discussion du week-end – la collision de Valtteri Bottas avec George Russell – Brawn a déclaré: «Il y aura sans aucun doute un post-mortem intense de l’accident. Le point positif est que les deux conducteurs se sont échappés indemnes et que les voitures ont résisté à l’impact pour montrer à quel point nous avons progressé en ce qui concerne les normes de sécurité.

«Imola est une piste assez étroite donc il n’y a pas beaucoup de place. Lorsque vous ajoutez de l’herbe mouillée de chaque côté de la pluie, cela devient très, très délicat.

«Je suis sûr que les deux pilotes vont analyser l’incident et en tirer des leçons, mais il semble que Valtteri a dérivé et n’a laissé George nulle part où aller», a osé Brawn.