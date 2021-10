Brawn : la F1 est bénie – GRAND PRIX 247

Dans sa dernière chronique pour F1.com, Ross Brawn, directeur général de la Formule 1-Motorsport, a déclaré que le sport était béni avec la saison très disputée de cette année.

Les prétendants au titre cette année, Lewis Hamilton et Max Verstappen, ne sont séparés que de 6 points en faveur de ce dernier avec six courses à disputer. Leurs équipes sont également serrées dans le classement des constructeurs avec Mercedes, cependant en tête de 36 points.

Les écarts dans les deux championnats ne semblent pas se creuser, bien que Mercedes ait un peu de répit au classement des équipes, et Brawn y voit une bénédiction pour le sport, d’autant plus que les équipes entrent dans la dernière étape critique de la saison. où l’ensachage de chaque point disponible est de la plus haute priorité.

Brawn a déclaré: «Nous savons tous que les points marqués à tout moment de la saison sont essentiels, mais lorsque vous arrivez à ce stade de la saison, vous vous concentrez sur chaque point.

« Vous devriez faire ça toute l’année, mais ce n’est pas la même chose lorsque vous arrivez aux dernières courses, où tout est si intense que vous savez que si vous vous trompez, vous n’avez pas le temps de récupérer. »

Le directeur de l’équipe de F1 devenu directeur a déclaré : « Les deux championnats sont sur le point de nous mener jusqu’à la fin de la saison et de fournir l’une des fins les plus excitantes de l’année que nous ayons eu depuis longtemps. La F1 est bénie.

« Pourquoi vivons-nous une si bonne saison ? » il continua. « Quand je dirigeais des équipes, il n’y avait pas de solution miracle. Il s’agissait de tout rogner pour apporter des améliorations progressives. Je crois que c’est la même chose avec le sport.

« Il ne fait aucun doute dans mon esprit que le plafonnement des coûts et les changements de règles qui ont été mis en œuvre ont un impact positif sur la proximité et l’intensité du championnat.

« Il n’y a aucune capacité pour une équipe de consacrer des ressources massives à un championnat et d’essayer de s’enfuir avec. Les ressources sont désormais limitées et les équipes se concentrent également sur la voiture de l’année prochaine, ce qui demande beaucoup de temps et de ressources », a expliqué le Britannique.

« Et tout cela contribue à un championnat serré », a-t-il poursuivi. « Nous voulons toujours une méritocratie. Nous voulons toujours que la meilleure équipe gagne. Mais nous ne voulons pas qu’ils gagnent d’un mile country simplement parce qu’ils ont un budget plus important que n’importe qui d’autre.

« C’est agréable de voir comment les choses évoluent », a déclaré Brawn satisfait.

La F1 se prépare à lancer un nouvel ensemble de réglementations aérodynamiques et pneumatiques l’année prochaine, ce qui signifie de nouvelles voitures avec différentes philosophies aérodynamiques, visant à rendre la course plus proche et plus excitante.

Naturellement, et à la lumière de la saison de F1 de cette année, l’une des plus excitantes de mémoire récente, beaucoup se sont interrogés sur l’intérêt de ce remaniement majeur des règles. Le directeur général de la F1 a une réponse pour les sceptiques, a-t-il déclaré: « Ce week-end, j’ai entendu des commentaires sur la nécessité de modifier le règlement 2022 étant donné que nous vivons actuellement une saison aussi dorée.

« Je pense que cela ne comprend pas le fait que même si le championnat est passionnant cette année, les voitures ont toujours du mal à se suivre de près et à créer des opportunités de dépassement.

« Bien que les règles de 2022 ne changeront pas la situation du jour au lendemain, je pense qu’elles constituent une bien meilleure plate-forme pour améliorer les courses sur piste et je suis sûr qu’une fois les nouvelles règles établies, nous verrons des courses et des championnats incroyables dans l’avenir, avec encore plus d’action roue à roue », a assuré Brawn.

Le remaniement des règles de 2022 devait être mis en œuvre en 2021, mais la boule de courbe Covid-19 a servi la Formule 1, et le monde avec, signifiait un retard d’un an de ces règles très attendues sur la base des économies de coûts, à la lumière de la pandémie difficile. -affectée, situation économique mondiale.