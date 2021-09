Brawn : Lando est mon chauffeur du jour

Ross Brawn, directeur général des sports mécaniques de Formule 1, a donné son avis sur la course de Lando Norris à Sotchi, tout en faisant l’éloge du jeune Britannique.

“Lando est mon pilote du jour”, a déclaré Brawn dans sa chronique pour F1.com. « En l’écoutant à la radio lorsque l’équipe lui parlait, son sang-froid était impressionnant. Il a fait des pas de géant au cours des deux dernières années.

Un jour où Lewis Hamilton remportait toutes les distinctions pour avoir remporté son 100e Grand Prix, une réalisation monumentale du septuple champion du monde, Brawn était sûr d’avoir une pensée pour Norris, dont la décision tardive de la course de rester sur les slicks, comme la pluie s’est abattue sur Sotchi Autodrom, contre les souhaits de son équipe, les stands intermédiaires se sont mal retournés. Il a terminé septième lors d’une journée où il aurait pu atteindre la deuxième place dans le pire des cas.

Brawn peut cependant imaginer ce que Norris a ressenti, il a déclaré: «Lando va avoir mal en ce moment. Nous avons tous ressenti sa douleur lorsqu’il a glissé hors de la piste. C’était une tragédie.

« J’ai été dans cette situation – quand vous devez faire un gros appel stratégique. J’ai gagné des courses en m’accrochant, j’ai perdu des courses en m’accrochant. Un bon exemple est lorsque Rubens Barrichello a remporté le Grand Prix d’Allemagne en 2000 pour Ferrari. Nous avons insisté pour qu’il vienne et il a dit ‘pas question’ – et il s’est accroché et a gagné la course.

« Ces scénarios sont si difficiles et à Sotchi, c’était particulièrement délicat car seule la moitié de la piste était mouillée. Même avec le radar, personne ne sait exactement à quel point il sera mouillé. Et si vous menez une course, vous ne voulez pas l’abandonner.

Brawn a ensuite souligné que, Norris étant la voiture de tête, il était désavantagé pour décider quoi faire.

«Quand vous êtes devant, le gars en deuxième a une décision beaucoup plus facile à prendre car il n’a rien à perdre. Soit il reste dehors et fait ce que fait le gars devant, soit il prend un botté de dégagement et il est peu probable qu’il soit pire qu’il ne l’était au début.

“Lando s’en éloignera et deviendra un pilote plus fort”, a insisté Brawn. “Tant de choses auraient pesé sur son esprit, y compris le fait qu’il a réussi à s’en sortir mieux que quiconque en qualifications. Je vois pourquoi il a insisté avec son équipe.

Quant à la question qui préoccupe tout le monde, à propos de la façon dont McLaren a géré son jeune chargeur, Brawn a expliqué : « Vous pourriez demander – son équipe McLaren aurait-elle dû prendre les devants et insister pour qu’il s’arrête lorsqu’il a dit qu’il ne le voulait pas ? Un chauffeur est dans une bulle. Il ne voit pas ce qui se passe.

“Dans ce cas, je dirais que c’est 60/40 en faveur de l’équipe qui prend la décision mais c’est tellement difficile parce que vous ne voulez pas abandonner la tête de la course.”

“Ce sentiment de naufrage qu’un pilote ou une équipe ressent lorsqu’ils réalisent qu’ils ont fait une mauvaise décision et que l’avance s’évapore sous leurs yeux est horrible”, a déclaré Brawn, reconnaissant la douleur que Norris et son équipe traversent.

Et de conclure : “Ils ont mes sympathies, mais ce genre de drame est ce qui rend la F1 si fantastique.”

Malgré la fin désastreuse de sa course, Norris quitte la Russie en conservant sa quatrième position au classement des pilotes derrière Valtteri Bottas de Mercedes avec 139 points, tandis que son équipe est toujours troisième, menant Ferrari au championnat des constructeurs avec 17,5 points.