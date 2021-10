Brawn : Le chauffeur est dans une bulle

Le directeur général de la Formule 1 – Motorsports Ross Brawn a pesé sur le sujet brûlant émergeant du Grand Prix de Turquie 2021 – le dilemme de l’arrêt au stand de Lewis Hamilton – laissant entendre que l’équipe avait raison, car le pilote est dans une bulle.

Brawn a donné son point de vue sur le déroulement du Grand prix de Turquie, toutes les prédictions concernant le résultat étant rendues inutiles, un trait familier de la saison de F1 de cette année.

« La saison 2021 de Formule 1 n’est que le cadeau qui continue de donner », a-t-il écrit. « Nous ne participons pas aux courses en sachant qui va gagner. La Turquie était la même – c’était une course fascinante et engageante.

« Bien qu’il n’y ait pas eu beaucoup d’action spectaculaire, il y avait une belle sensation de développement et d’évolution, surtout vers la fin avec le dilemme de rester sur un train de pneus ou d’entrer. Il en a attrapé quelques-uns. des équipes à l’extérieur.

Brawn s’est ensuite adressé à l’éléphant dans la pièce – la saga des arrêts au stand Hamilton-Mercedes – étant le dernier de nombreux experts à en parler.

« Une fois de plus, les équipes ont été confrontées à une décision stratégique très difficile », a déclaré le directeur. « Dans ces scénarios, vous faites confiance à votre jugement, à votre expérience et à vos sentiments.

« Comme nous l’avons vu avec Lewis, il y avait une bonne résistance initiale de l’intérieur de la voiture à propos des stands. Lorsque ces situations ne sont pas claires et que le pilote vous repousse, il est facile pour une équipe de revenir sur ce qu’elle pense être la bonne décision.

Brawn a poursuivi en expliquant : « Le conducteur est dans une bulle. Ils ont besoin de vous donner des informations, mais ce qu’ils ne peuvent pas voir, c’est que toutes les données sont transmises au mur de la fosse.

« Dans le cas de Lewis, s’il n’avait pas emballé et que les pneus avaient disparu ou s’il y avait eu une légère averse, il aurait fait chuter la commande et cela aurait été un désastre », a été le verdict final de Brawn sur la question, ce qui laisse clairement entendre que Mercedes prend la bonne décision en opposant Hamilton pour un nouveau train de pneus intermédiaires.

Contrairement aux fans, Brawn pense que Valtteri Bottas était le pilote du jour, il a déclaré : .

« Il ne s’est pas trompé de pied dans des conditions très difficiles. Mercedes avait une très bonne voiture, mais il en a tiré le meilleur parti – et n’a jamais permis à une menace par derrière. »

Brawn pense que Bottas gère assez bien le fait qu’il quitte l’équipe : « C’est le membre sortant de l’équipe et dans ce scénario, il est facile de baisser le menton, mais il a gardé le rythme et je pense qu’il a fait un travail brillant. .

« Nous savons tous que Max est suprême dans ces conditions humides, mais il n’a pas pu toucher Valtteri. Il nous a montré que si Alfa peut lui donner la voiture l’année prochaine, il réagira et en tirera le meilleur parti », était la prédiction de Brawn sur l’avenir de Bottas Alfa Romeo.

Le Britannique a épargné un mot à Sergio Perez de Red Bull, complétant son travail lors de la course de dimanche, car la défense vigoureuse du Mexicain sur Hamilton en charge a été un moment fort de la course.

« C’était une solide performance de Checo après des courses difficiles », a-t-il déclaré. « C’était une autre course où il était facile de faire des erreurs, mais il a livré le genre de vitesse et de performance que nous attendions de lui depuis qu’il a rejoint Red Bull cette année.

«Il a fait une défense juste de sa position contre Lewis (voir la vidéo ci-dessous), et ce fut l’une des parties les plus excitantes de la course.

« Il doit le faire tous les week-ends », a conseillé Brawn. « Peut-être que cela lui donnera un coup de pouce et nous pourrons voir ce niveau de performance de sa part de manière plus cohérente à l’avenir. »

L’opinion de Brawn a été exprimée dans sa dernière chronique de routine pour F1.com après la 16e manche de la saison de Formule 1 de cette année à l’Intercity Istanbul Park en Turquie.