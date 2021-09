Brawn: les entraînements des jeunes conducteurs du vendredi «arrivent»

Les entraînements du vendredi pour les jeunes pilotes « arrivent », déclare Ross Brawn, il ne reste que quelques détails à régler.

Plus tôt ce mois-ci, il a été signalé que la Formule 1 envisageait des séances d’entraînement pour les jeunes pilotes, à partir de 2022.

Alors qu’autrefois les tests de Formule 1 étaient presque illimités, cela a changé au cours de la dernière décennie et, dans l’état actuel des choses, la prochaine génération de Formule 1 ne passe pas beaucoup de temps dans les voitures avant de participer aux tests de pré-saison, puis à la doublure pour leur première course.

Les pilotes débutants de cette année n’ont eu qu’un jour et demi d’essais de pré-saison, ce n’est que grâce à Ferrari et Red Bull que Mick Schumacher et Yuki Tsunoda ont tous deux pu passer du temps supplémentaire dans des voitures de deux ans. Nikita Mazepin n’a pas eu cette opportunité, même s’il avait déjà fait des essais dans une Mercedes.

Cela a laissé les patrons de la Formule 1 se gratter la tête pour trouver une solution, et cela, selon Brawn, se présente sous la forme de séances d’essais du vendredi pour les jeunes.

“La course de vendredi arrive”, a déclaré le directeur général de la F1 à Autopsort.

« Vendredi, chaque équipe devra courir FP1 avec une recrue. Et nous faisons très attention à la façon dont nous définissons une recrue. Attendons de voir comment nous le définissons.

“Je pense que c’est l’année prochaine qu’ils auront besoin de faire courir un jeune pilote un vendredi, chaque équipe un certain nombre d’occasions.”

Les détails doivent encore être décidés, comme le nombre d’entraînements du vendredi qui devront être donnés aux pilotes débutants.

Et puis certains pourraient discuter de l’intérêt étant donné que 10 équipes dirigeront une recrue, mais il y a de fortes chances qu’une poignée de sièges, voire aucun, s’ouvrent pour eux la saison prochaine.

La réponse de Brawn à cela : « Regardez qui nous avons vu entrer, nous avons vu George [Russell] entre, Charles [Leclerc] entre, Max [Verstappen] entrer, nous avons vu d’autres chauffeurs entrer.

« Il y a donc une opportunité là-bas. C’est bien d’essayer d’aider, mais je ne pense pas que nous manquions de jeunes pilotes pour arriver en F1.

Le championnat de cette année a vu Alfa Romeo, Williams et Alpine donner une course vendredi à un jeune pilote.

Roy Nissany a été en action pour Williams à trois reprises tandis que Callum Ilott a conduit deux fois l’Alfa Romeo. Guanyu Zhou a eu un run pour Alpine.

Le patron de l’équipe Aston Martin, Otmar Szafnauer, a déclaré que même s’il comprenait le raisonnement des tests du vendredi, ce n’était pas quelque chose qui profiterait à son équipe.

“Bien sûr, cela profitera à ceux qui ont des programmes pour jeunes conducteurs”, a déclaré Szafnauer.

« Et, pour nous, parce que nous ne le faisons pas, nous préférons nous assurer que nos pilotes ont le maximum de temps dans la voiture. Cependant, nous devons l’examiner d’un point de vue holistique et nourrir le sport avec des talents plus jeunes et à venir.

“Il semble qu’au fil du temps, nous avons de moins en moins de tests, et comment vont-ils acquérir l’expérience dont ils ont besoin.”