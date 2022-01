Brawn : les équipes ont d’abord déploré la réglementation 2022, mais plus maintenant

Le règlement 2022 de la Formule 1 est le fruit de l’idée du directeur général de F1 de Motorsports Ross Brawn, qui a révélé que les équipes de F1 sont désormais à l’aise avec elles après les premiers gémissements et gémissements.

Ross Brawn a été chargé, après avoir rejoint la F1 en tant que directeur général du sport automobile en 2017, de trouver une solution au problème chronique des courses plus serrées dont souffrait le sport, ce qui a été la raison de l’introduction du système de réduction de traînée (DRS) en 2011 pour faire dépassement plus facile, beaucoup qualifiant la solution d’artificiel.

Cependant, Brawn a eu une approche différente alors que lui et son équipe ont analysé les raisons du manque de courses serrées en F1 et, par conséquent, la réglementation aérodynamique 2022 est née, avec un prototype préliminaire des voitures F1 2022 présenté au public. au GP de Grande-Bretagne 2021 en juillet.

Les équipes ont déjà développé des règles

S’adressant au New York Times dans une interview à la fin de la saison 2021 de F1, Brawn a expliqué comment la réglementation a été mise en œuvre.

« Il y a longtemps eu ce soupçon que les voitures n’étaient pas très amicales lorsqu’elles se faisaient la course », a-t-il déclaré. « Les performances de la voiture suivante ont été très affectées par le fait d’être dans le sillage de la voiture de devant.

« Au fur et à mesure qu’il se rapproche, il commence à perdre en performance et cela ne favorise pas une bonne course », a expliqué le Britannique.

Avec Liberty Media prenant le contrôle de la F1 en 2017, Brawn a révélé qu’il avait alors le financement et la main-d’œuvre pour travailler à l’élaboration de nouvelles réglementations aérodynamiques comme un moyen de « chasser la course », alors qu’avant cela, seules les équipes avaient le savoir-faire. s’attaquer aux règles.

« Aucune ressource n’avait été affectée à ce domaine », a-t-il déclaré. « Les règles avaient été élaborées par les équipes qui avaient toutes les connaissances, l’expertise et le financement.

« Le règlement évolue au gré des propositions et suggestions des équipes. Ils ne se sont jamais fait une priorité de rendre les voitures amicales pour qu’elles s’affrontent.

« Soudain, des ressources ont été mises à disposition », a déclaré l’homme de 67 ans.

La réglementation 2022 est un exercice permanent

Les dix équipes de F1 courent maintenant contre la montre pour préparer leurs challengers 2022 avant le coup d’envoi des premiers essais de pré-saison à Barcelone du 23 au 25 février et nous découvrirons enfin à quoi ressemblera la prochaine génération de voitures de F1, et surtout comment ils se comportent sur la bonne voie.

Chaque équipe aura naturellement sa propre interprétation des règles, mais Brawn a révélé que la F1 continuera de surveiller les solutions des équipes pour s’assurer qu’elles respectent l’essence des nouvelles règles pour promouvoir des courses plus proches.

« Notre processus ne s’arrêtera pas », a révélé Brawn. « Une fois que nous verrons les nouvelles voitures courir, nous verrons les solutions proposées par les équipes, et nous les évaluerons et nous assurerons que nous ne perdons pas l’élan de cette initiative pour rendre les voitures plus aptes à la course. »

La génération sortante de coureurs de F1 produisait la majorité de son appui aérodynamique à partir de ses surfaces supérieures, créant de l’air sale derrière eux, ce qui affectait les performances d’une voiture poursuivante, qui perdait d’importantes quantités d’appui aérodynamique, ce qui signifiait qu’un pilote poursuivant ne pouvait pas rester près du voiture devant sans abîmer ses pneus et faire surchauffer ses freins.

Brawn a quantifié les pertes subies par une voiture de poursuite en disant : « Pour vous donner une idée de quelques chiffres, la voiture de cette année, quand elle était à deux longueurs de voiture derrière, elle a perdu la moitié de ses performances.

« La nouvelle voiture ne perd que 10 ou 15 % de ses performances. C’est une énorme différence », a souligné l’ancien propriétaire de Brawn GP.

Les équipes ont gémi et gémi au début

Brawn – le directeur de l’équipe Mercedes entre 2010 et 2013 – a admis que les équipes n’étaient pas ravies lorsqu’elles ont vu les nouvelles règles pour la première fois, car elles les considéraient comme assez restrictives.

« Quand les équipes ont vu le règlement pour la première fois, il y a eu des gémissements et des gémissements sur le fait que nous leur avions pris tant de place », a-t-il déclaré. « Mais en les explorant, ils ont réalisé qu’il y avait encore beaucoup de potentiel. »

Brawn a rappelé ses jours en tant que directeur technique de F1, un rôle qu’il a joué chez Ferrari à l’époque dominante de Michael Schumacher et chez Benetton avant cela.

« J’ai toujours pensé, quand j’étais directeur technique, que je devais travailler dans le cadre des réglementations en vigueur », a-t-il déclaré. « Étant donné qu’il s’agissait des mêmes règlements pour tout le monde, celui qui ferait le meilleur travail avec eux serait celui qui réussirait.

Brawn estime que la nouvelle réglementation est « une plate-forme pour l’avenir », expliquant : « Il peut y avoir un peu de disparité dans les performances lorsque nous commençons parce que tout le monde va proposer des solutions différentes, mais une fois que nous nous sommes installés, cela sera une bien meilleure plate-forme autour de laquelle les voitures seront conçues.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que la course s’améliorerait, Brawn a répondu avec confiance : « Oui », concluant : « Nous aurons des voitures beaucoup plus proches en termes de performances. »

