Brawn : Max me rappelle Michael

Ross Brawn, directeur général des sports mécaniques de la Formule 1, a salué la performance de Max Verstappen au GP de Mexico 2021, affirmant qu’il lui rappelait le grand Michael Schumacher.

La glorification de Verstappen par Brawn est apparue dans sa chronique régulière sur le site officiel de la F1, après Mexico, et les éloges ne pourraient pas mieux que cela, car Schumacher a été la référence à laquelle tous les pilotes de F1 ont été mesurés pendant longtemps, et dont les records Lewis Hamilton a poursuivi et brisé sans relâche ces dernières années.

Un début crucial

Brawn pensait que le départ électrisant de Verstappen était la clé de sa victoire. Il a écrit : « Le départ a contribué à façonner la course, Max ayant pris le dessus sur Mercedes puis sur Valtteri en filature.

« À partir de là, la différence de performances que nous pensions exister entre Red Bull et Mercedes est redevenue réelle. »

Évoquant la perte de rythme ambiguë de Red Bull en qualifications, avant de se redresser fortement en course dimanche, le Britannique a déclaré : « En qualifications, il y a eu une anomalie avec Mercedes devant.

« Une fois que nous sommes entrés dans la course et que Red Bull avait une piste claire avec Max, il était clair qu’ils avaient un avantage de performance utile.

Pourquoi Verstappen rappelle à Ross Schumacher ?

Le directeur de la F1 a ensuite disséqué les performances de Verstappen tout au long de la course.

« Max ne s’est pas trompé », a-t-il affirmé. « C’était une performance impressionnante.

« Et tandis que Checo obtiendrait le vote émotionnel pour le pilote du jour, pour moi, cela doit aller à Max pour son contrôle dans le premier virage, comment il a livré le redémarrage parfait de la voiture de sécurité et ensuite comment il n’a laissé personne s’approcher après. »

Se référant au patron de l’équipe néerlandaise, Brawn a noté : « Le patron de Red Bull, Christian Horner, a déclaré après la course que Max avait passé beaucoup de temps à évaluer les stratégies potentielles qu’il pourrait utiliser au départ.

Et puis a déclaré avec audace: «Cela me rappelle comment Michael Schumacher avait l’habitude de marcher longtemps sur une piste le jeudi avant un week-end de course.

«Il regardait dans les coins et vérifiait les voies d’évacuation si les choses tournaient mal. Il saura alors si vous pouvez vous échapper en toute sécurité d’un mouvement audacieux et être plus confiant pour le faire.

« Max a très bien réussi le premier virage au Mexique et avait la confiance nécessaire pour le réussir », a insisté Brawn.

Sergio Perez se sent chez lui dans la RB16B

Brawn s’est ensuite tourné vers l’autre pilote Red Bull, Sergio Perez, et a parlé de son amélioration au cours de sa première saison avec l’équipe de boissons énergisantes.

« J’étais un peu inquiet pour Checo chez Red Bull car il se débattait un peu, mais dans un style typique, il s’est mis à genoux et a déterminé ce qu’il devait faire pour prendre le dessus sur la RB16B », a admis le joueur de 66 ans.

« Il n’a pas paniqué, a creusé profondément et a travaillé avec les ingénieurs pour être plus à l’aise avec la voiture. Checo fait maintenant le travail que Red Bull avait espéré qu’il ferait quand ils l’ont signé.

« Avec deux Red Bull sur le podium et Valtteri à défaut de marquer, Red Bull n’a plus qu’un point de retard sur Mercedes dans le championnat des constructeurs, il est donc bien placé alors que nous nous dirigeons vers les phases finales.

« C’est excitant d’avoir un autre héros local en F1 », a souligné Brawn. «Nous l’avons vu à Silverstone dans le passé avec Nigel Mansell et Lewis, en Allemagne avec Michael, Zandvoort avec Max et maintenant nous avons une base de fans croissante au Mexique qui applaudit chaque mouvement de Checo.

« C’est fabuleux de voir comment les pilotes peuvent galvaniser et générer l’enthousiasme des fans », a-t-il déclaré.

En dehors des trois premiers au Mexique

Le directeur général a épargné quelques mots aux autres équipes et pilotes qui, bien qu’ils ne figurent pas sur le podium, ont livré une course solide.

« Pierre Gasly a livré une autre performance impressionnante, le Français allant de mieux en mieux », a souligné Brawn.

« C’était un peu seul en quatrième position, mais cela ne le dérangera pas parce que c’était une importante récolte de points.

« AlphaTauri était très compétitif ce week-end et après le brillant pilotage de Gasly, ils sont désormais à égalité de points avec Alpine, cinquième au championnat des constructeurs.

« C’est une ambition de longue date pour le patron Franz Tost et ils sont maintenant très engagés pour y parvenir », a-t-il prédit.

Brawn a ensuite commenté les résultats de l’équipe où lui et Schumacher ont réécrit l’histoire de la F1, et a déclaré : « Ferrari a également connu un bon week-end, avec les deux voitures dans le top six tandis que les principaux rivaux de P3 McLaren n’ont marqué qu’un seul point.

« Mais c’est encore tout à jouer, et je suis sûr que ce combat a plus de rebondissements à venir », se référant à la lutte pour la troisième place du classement des constructeurs entre Ferrari et McLaren.

La nouvelle réglementation 2022

Brawn ne manque jamais une occasion de louer la nouvelle réglementation aérodynamique que la F1 met en service en 2022, et dans sa dernière chronique, il a écrit : « Je sais que je l’ai déjà dit dans cette chronique, mais la course était un autre exemple de pourquoi nous avons besoin de la de nouvelles règles techniques qui arrivent la saison prochaine car elles montrent à quel point il est difficile pour les voitures de s’approcher suffisamment pour lancer un dépassement.

« Arriver en une ou deux secondes était le plus proche possible. Et c’est pourquoi nous avons voulu changer la réglementation.

« Nous voulons avoir des voitures qui peuvent courir plus étroitement », a réitéré le Britannique.

