Brawn: Max une machine, Lando frappant au-dessus de son poids

in

Le vainqueur du Grand Prix d’Autriche Max Verstappen et le troisième Lando Norris étaient les pilotes les plus remarquables de la course dimanche, selon le directeur du sport automobile de Formule 1, Ross Brawn.

Verstappen était immense au Red Bull Ring, propulsant son équipe vers une cinquième victoire consécutive cette saison, la frottant avec une double raclée qu’ils ont remise à Mercedes chez Dietrich Mateschitz, l’animal de compagnie Projekt Spielberg.

Cela ne devient pas plus doux pour l’équipe des boissons énergisantes, car ils mènent les deux championnats pour la première fois depuis des années et sont les favoris pour refuser à Mercedes et Lewis Hamilton une multitude de records qu’ils établiraient / écraseraient qu’ils prévoyaient de célébrer à la fin du saison.

Mais, le pilote du jour de Brawn était Norris, l’étoile filante de McLaren a été excellente toute la saison (demandez à Daniel Ricciardo…) et le week-end dernier, il a été cosmique avec une belle course de qualification qui a presque volé la pole, puis une course mémorable.

Lorsque les feux rouges se sont éteints, il a rapidement quitté la ligne, rentré dans le deuxième poursuivant Verstappen qui a filé au loin. Norris, cependant, a été sanctionné de manière controversée pour ce qui semblait être un incident de course, mais a gardé la tête baissée et a judicieusement choisi ses batailles.

Il a également donné un laissez-passer gratuit à une certaine Mercedes en cas de besoin, une bonne vision avant-gardiste de la part du joueur de 21 ans, qui a suscité l’admiration de nul autre que Hamilton, qui a dû creuser profondément dans sa bataille avec le garçon.

Au final, Verstappen a été le vainqueur facile de la course de 71 tours ; Mercedes a libéré Valtteri Bottas qui n’a pas fait de mal à sa part avec la deuxième place, repoussant une charge tardive de Norris à la fin de la course.

Dans son rapport d’après-course régulier sur F1.com, Brawn a déclaré à propos de la course de l’Anglais à la troisième place : « Sur la base du week-end dans son ensemble, Lando est mon pilote du jour. Il a livré une performance sensationnelle en qualifications et l’a suivie d’une belle course.

« Max était à nouveau une machine, mais je pense que Lando frappait bien au-dessus de son poids – et c’est ce qui fait de lui mon pilote du jour.

« Il était très bien noté à son arrivée en Formule 1 – et il répond désormais constamment à ces attentes. Le pilote McLaren n’a cessé d’évoluer cette année et semble avoir franchi une étape majeure. C’est un talent incroyable.

En effet, Norris a été une révélation, son humilité de Ricciardo plus expérimenté et super bien noté a été cruel, sans méchanceté bien sûr, sur l’Australien qui ne peut tout simplement pas son coéquipier de dix ans plus jeune.

Alors que Verstappen est le pilote de référence, la F1 dispose d’un vivier de talents de nouvelle génération prêt à prendre le contrôle, avec Norris clairement en tête de liste grâce à ses performances récentes et à son amélioration constante.

Brawn a reconnu : « Nous sommes bénis avec les pilotes que nous avons en ce moment. Nous avons la référence – qui est Lewis, et puis nous avons Max, Lando, George, Carlos, Charles.

Il a pensé à George Russell, qui a de nouveau bloqué la Williams dans des batailles qu’il n’a pas sa place en qualifications – comme il l’a fait samedi avec la 8e place sur la grille, avant d’être englouti en course. Le Britannique a refusé son premier point en F1 après une charge tardive du pilote Alpine Fernando Alonso qui a volé le dernier point à la toute fin.

“Il ne fait aucun doute que George sera déçu”, a poursuivi Brawn. « Il a raté son premier point pour Williams, mais lorsque la poussière retombera, il devrait être en mesure de tirer le positif d’un week-end où il a été très, très fort.

« L’autre Williams a eu du mal, mais avec George au volant, cette voiture est en train de devenir respectable. il a fait un travail merveilleux en qualifications et un excellent travail en course. J’ai été très impressionné”, a déclaré le patron de la F1.