Brawn “nerveux” avant le premier week-end de course Sprint de F1 · .

Faire son entrée dans l’équipe première de Barcelone et l’équipe nationale espagnole en tant que milieu de terrain doit être le travail le plus difficile du football mondial – mais pas pour Pedri. C’est Pedro Gonzalez Lopez qui, à tout juste 18 ans, a illuminé l’Euro 2020 et ébloui en demi-finale contre l’Italie. . Pedri […] More