Brawn : Nous ne voulons pas que le titre soit décidé par les stewards

Le directeur sportif de la Formule 1, Ross Brawn, revient sur la controverse suscitée par le Grand Prix inaugural d’Arabie saoudite, applaudissant ceux qui ont permis la course sur le circuit de la corniche de Jeddah, tout en appelant à ce que le bon sens prévale dans le duel pour le titre entre Lewis Hamilton et Max Verstappen.

Les deux prétendants se dirigeront vers Abu Dhabi à égalité de points, celui qui franchira la ligne d’arrivée de Yas Marina devant l’autre remportera la course pour le titre de champion du monde 2021 s’ils remportent tous les deux son premier titre DNF Verstappen en raison d’avoir remporté neuf courses contre Hamiltons huit.

Le décor de cette finale alléchante était planté dimanche soir dernier sur 50 tours éclairés, sur un nouveau circuit redoutable qui a été préparé juste à temps pour les essais libres de vendredi.

Tant de choses ont été écrites au cours des derniers jours, il est toujours approprié d’entendre ce que les patrons pensent de ce qui s’est passé entre Max et Lewis dans la nuit.

Passant en revue la ‘Bataille de Djeddah’, Brawn a écrit dans sa chronique d’après-course sur le site officiel de la F1 : « Ce sport a tout eu cette saison – et il nous a donné encore plus dimanche. Tant d’intrigues, tant de tensions, tant de combats entre les deux protagonistes principaux. C’était juste sensationnel.

« Cela fait 47 ans que nous n’avons pas disputé la dernière course avec les deux concurrents sur les mêmes points et je pense que tout le monde veut voir une compétition fabuleuse à Abu Dhabi. »

Ce sera dur. Ni l’un ni l’autre ne cédera d’un pouce, mais nous voulons une compétition sportive

« Ce sera dur. Ni l’un ni l’autre ne cédera d’un pouce, mais nous voulons une compétition sportive. Nous ne voulons pas franchir la ligne. Nous ne voulons pas que ce championnat soit décidé par les décisions des commissaires sportifs et se retrouve devant les cours d’appel ou ailleurs, il doit se retrouver sur la piste d’Abu Dhabi avec le meilleur vainqueur.

Les statistiques soutiennent Brawn alors que Hamilton est imbattable depuis qu’il a dominé le peloton jusqu’à cette célèbre victoire au Brésil, répétant l’exploit au Qatar et maintenant à Djeddah où il a remporté son 103e Grand Prix et s’est mis à égalité de points avec Verstappen qui, avant le Brésil, mené de 19 points.

Brawn a poursuivi: « Pour moi, Lewis reçoit cette distinction cette semaine. Je pense qu’il a fait un meilleur travail. Il a gardé la tête froide dans le feu de l’action, il a géré la course de manière impressionnante, il n’a pas fait d’erreur et il a signé le meilleur tour avec une voiture dont la moitié de l’aileron avant pendait.

C’est la saison qui continue de donner dit Brawn

Le directeur de course de la FIA Michael Masi et ses commissaires de course ont été critiqués cette saison, faisant face à des actions litigieuses des deux pilotes avec un damné si vous le faites ou damné si vous ne respectez pas l’environnement, car deux camps ont tendance à émerger après de telles altercations, la brigade Lewis et l’armée orange de Max, tous deux fidèles à leurs chauffeurs.

Neutres parmi les fans de F1, savourant la bataille sur et hors piste, devant parfois prendre position car les règles d’engagement restent floues. Et le gars qui fait les gros appels – Masi – n’a pas la tâche facile de garder en échec Max et Lewis et leurs équipes fougueuses.

Brawn a adressé un cri à l’« arbitre » tant décrié de la F1 : « Je voudrais féliciter la FIA et le directeur de course Michael Masi pour avoir bien géré cette course extrêmement difficile. Je sais que certaines personnes pensent que certaines décisions étaient controversées, mais ce n’est pas le cas.

Certaines personnes semblent penser que Michael faisait un marché. Il ne faisait pas d’affaire

À propos de la « négociation » de pénalité qui a fait sensation, Brawn a expliqué : « La situation que vous avez eue avec Max et Lewis au redémarrage lorsque Michael a recommandé à Max de laisser tomber derrière Esteban et Lewis a été bien gérée car l’alternative était de le signaler au commissaires sportifs et cela aurait pu se solder par une pénalité en temps.

«Je pense que Michael l’a géré de manière pragmatique. Ce type de discussion se répète plusieurs fois au cours d’une course. Si un pilote dépasse quelqu’un ou se défend injustement, le directeur de course demandera à l’équipe de corriger la position.

« Certaines personnes semblent penser que Michael faisait un marché. Il ne faisait pas d’affaire. C’était simple : on accepte la décision du directeur de course, avec un résultat connu, ou on la passe aux commissaires sportifs pour qu’elle s’en charge.

« C’était une course et un week-end difficiles. Nous avons eu beaucoup de défis ici, et je pense que tout le monde – la FIA, la F1 et les équipes – s’est mobilisé pour faire fonctionner cet événement et cela a été un énorme succès.

La piste de Djeddah s’est avérée être un énorme défi pour les pilotes, un peu de Sotchi, Bakou et Monaco (sous stéroïdes) en un. On peut se demander si la piste était vraiment prête et vraiment sûre pour accueillir un week-end de course avec ce calibre.

Deux pilotes de Formule 2 ont été hospitalisés pour des accidents assez vicieux.

Il y a eu probablement un soupir collectif de soulagement pour la F1 lorsque le drapeau à damier a agité dimanche soir de nombreux dégâts (les deux voitures Haas détruites, la Red Bull boiteuse et de nombreuses voitures manquantes) mais heureusement, personne n’a été grièvement blessé un week-end où le sport poussé sa chance.

Comme nous l’avions prévu et comme nos simulations nous l’ont indiqué, vous pouvez dépasser autour de Djeddah

Brawn a reconnu : « Vous avez toujours un peu d’appréhension lorsque vous arrivez sur une nouvelle piste, vous ne savez pas comment cela va fonctionner. Le circuit de la corniche de Djeddah était certainement très éprouvant et stimulant. Il a fallu un peu de temps aux pilotes pour l’accepter, mais à la fin du week-end, ils complimentaient la piste.

« C’était impressionnant de voir à quel point toute cette course s’est déroulée rapidement. Cela a été fait en un temps beaucoup plus court que nous n’avions jamais organisé une course auparavant. Il y avait un ou deux aspérités qui seront réglés pour la prochaine course en mars 2022. Les contributions de toutes les parties prenantes seront prises en compte et la piste et le site seront affinés pour ce prochain événement.

« C’était une action non-stop tout au long du terrain. Comme nous l’avions prévu et comme nos simulations nous l’ont indiqué, vous pouvez dépasser autour de Djeddah. Je pense que certains étaient sceptiques lorsqu’ils ont vu la piste, mais je suis vraiment ravi que les simulations qui ont été faites se soient avérées correctes car nous voulons nous appuyer davantage sur elles pour nous assurer que les conceptions de pistes sont idéales pour la course et que les circuits existants peuvent être évalué.

« C’est l’un des premiers nouveaux circuits où nous avons mis ces outils à la disposition des concepteurs, des constructeurs et de la FIA et ce fut une piste fabuleuse. »

Les simulations que nous avons faites montrent que le nouvel Abu Dhabi est une meilleure piste de course

Ainsi, la grande finale d’une saison épique de F1 s’achève ce week-end à Abu Dhabi, la piste souvent ennuyeuse sérieusement modifiée pour réduire les temps au tour d’une dizaine de secondes, disent-ils, des changements destinés à améliorer la course.

« J’attends également avec impatience la finale à Abu Dhabi, car ils ont modifié la piste là-bas, ce dont je suis vraiment ravi car je pense que cela représentera un nouveau défi pour les pilotes.

«Je pense qu’ils vont en profiter beaucoup plus. Les simulations que nous avons effectuées montrent que le nouvel Abu Dhabi est une meilleure piste de course avec plus de possibilités de dépassement. J’ai hâte de voir ce que les pilotes en disent.

« Assurez-vous d’être collé à vos sièges dimanche prochain car cela va être excitant », a prédit Brawn.

