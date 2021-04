Brawn pensait que leurs sommes devaient être fausses en 2009

Andrew Shovlin pensait que Brawn «avait dû se tromper dans nos sommes» quand il est devenu évident qu’ils étaient si loin de leurs rivaux au début de 2009.

Des changements majeurs dans la réglementation sont intervenus cette année-là et l’équipe de Ross Brawn, qu’il a achetée à Honda, a remporté à la fois les championnats du monde des pilotes, via Jenson Button, et des constructeurs au cours de leur saison avant de se transformer en Mercedes.

Shovlin, maintenant directeur de l’ingénierie piste de Mercedes, était l’ingénieur de course de Button chez Brawn et a aidé le pilote britannique à remporter six des sept premières courses et à terminer troisième dans l’autre, ce qui a largement contribué à remporter le titre individuel avant même la mi-course. de la campagne.

La saison précédente, en tant que Honda, l’équipe avait terminé neuvième du classement avec seulement 14 points et avait décidé assez tôt de concentrer son attention sur les nouveaux règlements de l’année suivante – une mission qu’ils ont absolument clouée avec le résultat parfait.

S’exprimant sur le podcast Beyond The Grid, Shovlin a déclaré: «Nous savions que ce serait une voiture décente parce que nous y avons mis tellement d’efforts et que nous avons commencé si tôt.

«L’année précédente à Hockenheim, qui était à peu près à la mi-saison, a été le moment où nous nous sommes dit” d’accord, nous oublierons juste 2008 et nous concentrerons sur les nouvelles règles en 2009 “.

«Mais vraiment, la seule fois où nous avons commencé à penser que la voiture était vraiment rapide, c’est lorsque nous n’avons pas fait de test et que tout le monde était à un test à Portimao. Il y avait un [2008] Toro Rosso là-bas, c’était la chose la plus rapide en miles et nous avions à peu près récupéré toutes les performances et [estimated we] serait aussi rapide avec notre voiture.

«Donc, vous étiez en quelque sorte en train de« patienter une minute, cela signifie que nous sommes presque deux secondes plus rapides que quiconque »… et puis vous pensez que nous avons dû nous tromper.

«Mais rien ne vous a préparé lorsque vous avez commencé à le diriger à Barcelone et que vous vous disiez ‘oh mon dieu, ça a l’air bien vite’.»

Au cours du même podcast, James Vowles, qui était le stratège en chef de Brawn et remplit maintenant le même rôle chez Mercedes, a ajouté: «Cette année-là, honnêtement, a eu toute une vie de souvenirs.

«Chaque course avait quelque chose, chaque course avait son propre ensemble unique de souvenirs qui sont ancrés en chacun de nous pour toujours et cela ne changera pas. Et ces sentiments sont extraordinaires par rapport à la plupart des choses. “

