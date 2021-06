Brawn: Vettel renaît, il y a une ambiance différente

in

Sebastian Vettel ressemble à un homme renaissant chez Aston Martin et la décision de le signer semble porter ses fruits, a déclaré lundi le directeur général de la Formule 1 pour le sport automobile, Ross Brawn.

Le quadruple champion du monde de F1 allemand a rejoint l’ancienne équipe Racing Point cette saison, après avoir connu des difficultés lors de ses deux dernières campagnes chez Ferrari, en remplacement du Mexicain Sergio Perez qui est désormais chez Red Bull.

Vettel a terminé deuxième derrière Perez lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan dimanche, offrant à Aston Martin un premier podium en tant que constructeur de Formule 1.

Brawn a écrit dans une chronique sur le site Web de la Formule 1 : « J’étais l’une des personnes qui n’était pas sûre de la décision prise par Aston de l’inscrire, mais cela semble être un excellent appel en raison de sa façon de conduire et des résultats qu’il obtient. .

« Il renaît à nouveau. Il est rafraîchi. Il y a une ambiance différente chez lui. Et cela montre simplement comment tout l’aspect psychologique peut avoir un impact sur les performances.

« Seb s’est retrouvé dans un endroit beaucoup plus confortable, avec la bonne pression et avec des ingénieurs avec lesquels il apprend à travailler. Il obtient des résultats et il le mérite. Bravo!” ajouta Brawn.

Vettel a déclaré dimanche qu’il lui avait fallu un peu plus de temps qu’il ne le souhaitait pour se mettre au diapason et s’adapter à la voiture au début de la saison : Monaco était génial.

L’Allemand n’avait pas marqué de point lors des quatre premières courses ; il a expliqué: “Vous pouvez affirmer que cela enlève un peu de pression mais je pense qu’évidemment les attentes, en général, sont assez élevées en début d’année, donc c’était bien d’obtenir un bon résultat.”

Vettel est maintenant neuvième au championnat avec 28 points, tandis que son coéquipier canadien Lance Stroll s’est écrasé dimanche avec une crevaison de pneu et est 13e avec neuf points. (Reportage d’Alan Baldwin)