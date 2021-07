Bray Wyatt libéré par la WWE en tant qu’ancien champion du monde devient un autre départ très médiatisé avec Alexa Bliss « perdu pour les mots »

in

Bray Wyatt a été libéré par la WWE.

Le triple champion du monde a été vu pour la dernière fois à la télévision de la WWE lorsqu’il a perdu contre Randy Orton à WrestleMania 37 en avril.

WWE

Wyatt a relancé sa carrière à la WWE avec la création de The Fiend

WWE

Wyatt a été confié à des matchs de haut niveau de WrestleMania, dont un avec The Undertaker

Samedi, une brève déclaration disait : « La WWE a accepté la libération de Bray Wyatt.

« Nous lui souhaitons le meilleur dans toutes ses entreprises futures. »

Pendant les 12 ans de Wyatt dans l’entreprise, Vince McMahon avait été accusé d’avoir abusé des talents de 34 ans.

Wyatt a formé la célèbre “Wyatt Family” et a combattu de grandes stars telles que Orton, John Cena et The Undertaker à différents WrestleManais.

Après une interruption de neuf mois, Wyatt, de son vrai nom Windham Rotunda, est revenu à la WWE avec un nouveau personnage, The Fiend, dans The Firefly Fun House en avril 2019.

Et il semblait que la WWE avait finalement décroché l’or avec Wyatt devenant l’un des lutteurs les plus au monde en raison de son nouveau gadget.

WWE

Le personnage de “The Fiend” de Wyatt était un championnat universel à deux reprises

WWE

Alexa Bliss est dévastée par la libération de Wyatt

Alexa Bliss, qui a travaillé en étroite collaboration avec Wyatt au cours de la dernière année, a exprimé son choc face à la publication sur les réseaux sociaux.

Elle a écrit : « Je suis vraiment à court de mots… merci beaucoup Windham pour tout ce que vous avez fait pour cette entreprise.

« Le plus amusant que j’ai eu, c’est de travailler avec vous. Un tel talent incroyable et la personne la plus gentille. Je suis juste sous le choc.

Wyatt rejoint une liste de lutteurs qui ont été libérés par la WWE pendant la pandémie de coronavirus avec des gens comme Aleister Black, Braun Strowman, Rusev et d’autres talents quittant l’entreprise.