Brazen Ravens, Evil Vikings, Minshew Mania et NBA échangent après la tombée de la nuit avec Cousin Sal et Kevin O’Connor

De plus, devinez les lignes NFL de la semaine 14 et une autre édition de Parent Corner

Bill Simmons de Ringer est rejoint par le cousin Sal pour discuter de la défaite écrasante des Ravens contre les Steelers, de la victoire des Eagles contre les Jets avec le remplaçant QB Gardner Minshew, de la première victoire des Lions de la saison contre les Vikings, Cardinals-Bears, Bengals-Chargers, la photo des séries éliminatoires de l’AFC et de la NFC, et plus encore (2:36). Ensuite, ils devinent les lignes de la semaine 14 de la NFL (37:38) avant de clôturer l’émission avec Parent Corner (1:04:49). Enfin, Bill discute avec Kevin O’Connor de The Ringer de leurs fausses transactions NBA préférées (1:12:33).

Hôte : Bill Simmons

Invités : Cousin Sal et Kevin O’Connor

Producteur : Kyle Crichton

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple / Stitcher / RSS