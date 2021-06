Brazier de GB News a critiqué la culture éveillée: “Dans le commerce des opinions, pas les fermer” | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Le lancement de la chaîne est très attendu depuis la confirmation de sa mise en ligne le 13 juin. Dirigée par Andrew Neil, la nouvelle entreprise promet de bouleverser la diffusion au Royaume-Uni en se différenciant du modèle d’information continue et en se concentrant davantage sur les opinions sur l’actualité. M. Brazier a été débauché de Sky News pour rejoindre la programmation de stars, qui comprend également l’ancien présentateur d’ITV Alastair Stewart et l’ancien présentateur de la BBC Simon McCoy.

Et il a déclaré que la nouvelle approche était “extrêmement libératrice”.

Il a ajouté : « C’est libre d’explorer les sujets correctement et d’arrêter de prétendre que vous n’avez pas d’opinion.

“Beaucoup de gens ont pris un risque en venant dans ce qui est une start-up. Je suis un père veuf avec six enfants et j’aurais pu voir avec plaisir le reste de ma carrière chez Sky.

“Mais c’était un appel de sirène auquel il fallait répondre.

“J’ai juste senti, en commun avec beaucoup de gens, que les médias existants ne font que des paroles en l’air à de vastes régions du pays.”

M. Neil a quitté la BBC l’année dernière pour devenir président de GB News, déclarant en février que “la direction du débat sur l’information en Grande-Bretagne est de plus en plus réveillée et déconnectée de la majorité de sa population”.

Il a ajouté que « notre conversation nationale est devenue trop métropolitaine, trop méridionale et trop bourgeoise ».

GB News tentera de combler le vide pour ceux qui se sentent actuellement exclus.

Et bien qu’il ait déclaré qu’il n’était pas un fan du terme “réveillé”, M. Brazier a déclaré au Yorkshire Post que bon nombre des problèmes qui y sont liés seront un élément clé de l’objectif de la chaîne.

Mais il a ajouté que GB News n’est pas destiné à accroître la pression en faveur d’une réforme des droits de licence.

Il a déclaré : « Nous cherchons à accroître la diversité d’opinions et non à la fermer.

L’inspiration de M. Neil pour lancer la chaîne était de « défendre un débat solide et équilibré », ainsi que d’apporter « un éventail de perspectives sur les problèmes qui affectent tout le monde au Royaume-Uni, pas seulement ceux qui vivent dans la région de Londres ».

Le groupe de campagne Stop Funding Hate appelle déjà les annonceurs à boycotter la chaîne après l’avoir présentée comme la réponse du Royaume-Uni à la chaîne de droite américaine Fox News.

Mais M. Neil, qui présentera un programme d’information nocturne sur la chaîne contenant des segments “Wokewatch” et “Mediawatch”, a déclaré qu’il “ne serait pas une télévision criarde et en colère”, et a insisté sur le fait qu’il se conformerait aux règles de l’Ofcom.