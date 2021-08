Brazier de GB News claque le SNP en élargissant «l’écart entre l’Écosse et le Royaume-Uni» avec un cours de privilège blanc | Royaume-Uni | Nouvelles

Le présentateur de GB News a condamné la décision d’Education Scotland, une institution associée au gouvernement écossais, d’exhorter ses enseignants à explorer leur « fragilité blanche ». Le SNP a fait l’objet de sérieuses critiques ces derniers mois à cause d’une série de nouvelles politiques que les critiques ont qualifiées de campagne de « réveil ». Colin Brazier s’est prononcé sur la dernière décision en déclarant : « Il faut apprendre aux enfants écossais que le concept de race a été délibérément inventé par les Européens pour justifier les crimes contre l’humanité.

« Leurs enseignants, y compris ceux des écoles primaires écossaises, seront encouragés à passer un test de privilège blanc et à entreprendre de décoloniser le programme.

“Les instructions proviennent d’une agence du gouvernement écossais – ils demandent aux enseignants d’identifier et d’examiner leur propre fragilité blanche.

“Pour ceux d’entre vous qui n’y ont pas prêté attention, la fragilité des blancs est définie comme l’attitude défensive dont font preuve les blancs lorsqu’ils sont confrontés à la réalité de l’inégalité raciale.

“Le guide, produit par Education Scotland, met en évidence ce qu’il appelle des larmes blanches, dans lesquelles” une personne blanche commence à pleurer en réponse à une accusation de racisme qu’elle a commise “.”

Le présentateur de GB News a poursuivi: “Cela continue -” pendant que l’auteur se sent triste / coupable / honteux, l’accent ne devrait pas être mis sur lui mais sur la personne qui a subi un préjudice “.

“Les instructions sont susceptibles d’élargir encore le fossé qui se dessine entre l’Écosse et le reste du Royaume-Uni.

« Le gouvernement SNP a été condamné pour une série de mesures récentes qui, selon les critiques, relèvent de l’intolérance.

“Ils incluent d’encourager les enfants aussi jeunes que quatre à adopter le transgenre à l’insu de leurs parents et un projet de loi sur les crimes haineux qui criminalise les mots mal choisis même lorsqu’ils sont prononcés dans la propre maison d’un individu.”

La dernière décision de l’éducation écossaise s’inscrit dans le droit fil d’autres politiques adoptées à travers le Royaume-Uni à la suite des manifestations de Black Lives Matter qui ont balayé le pays l’année dernière.

Les syndicats d’enseignants ont exhorté les établissements à revoir leurs programmes actuels pour assurer un ensemble de cours plus transparent s’ils sont proposés aux élèves en ce qui concerne le passé colonial de la Grande-Bretagne.

En avril, le syndicat NASUWT a soutenu une motion exhortant les membres à travailler avec des représentants du mouvement Black Lives Matter pour que l’histoire des Noirs « soit pleinement intégrée et enseignée dans tout le programme ».

Le secrétaire général du syndicat, le Dr Patrick Roach, a déclaré: “L’éducation a un rôle vital à jouer pour enseigner aux générations futures l’histoire commune de notre pays.

“La NASUWT appelle à la décolonisation des programmes d’études à travers le Royaume-Uni.”

L’ancienne présidente de la NASUWT, Michelle Codrington-Rogers, a reconnu qu’il y avait “un certain malaise” parmi les enseignants à propos de la motion, mais a déclaré que les efforts visant à déconoliser les programmes pourraient aider à changer le récit autour de l’histoire des minorités au Royaume-Uni.

Elle a déclaré : « De nombreuses écoles et nos collègues se concentrent sur et centralisent la douleur et la souffrance des communautés, telles que l’esclavage et la partition.

“Cela a des effets durables sur les étudiants à qui l’on apprend que leur héritage n’est basé que sur la douleur.

“Tous les sujets ont la responsabilité de changer le récit selon lequel les Noirs n’ont qu’une histoire d’esclavage et de colonisation. Nos ancêtres étaient des philosophes, des scientifiques, des stratèges militaires, des auteurs, des écrivains, des militants et bien plus encore.”