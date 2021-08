Brazzo et Julian Nagelsmann discutent fréquemment de la planification de l’équipe au Bayern Munich

Le directeur sportif du Bayern Munich Hasan “Brazzo” Salihamidzic et le manager Julian Nagelsmann parlent fréquemment de l’alignement du club, mais ne disent pas quels pourraient être ces plans.

« On en parle beaucoup. C’est une situation difficile pour tout le monde dans le football. Nous voyons ce qui se passe et agissons dans l’intérêt du club », a déclaré Salihamidzic (tel que capturé par Tz). « Nous avons quelques blessés. Nous verrons si nos options sont là dans les dix derniers jours. S’il se passe quelque chose, nous serons là. Nous avons d’énormes déficits financiers, nous avons manqué le public. Il serait faux de pousser maintenant et de continuer à parler du marché des transferts. Quand l’opportunité est là, nous sommes là. Si non, alors non. »

Nagelsmann n’était pas sur le point de divulguer ce qui se discutait autour d’un café ou d’un thé dans la salle du conseil du Bayern Munich.

« Nous verrons ce qui est possible. Si c’est le cas, nous l’annoncerons. Sinon, nous travaillerons avec ceux qui sont là », a déclaré Nagelsmann.

Interrogé spécifiquement sur son ancien joueur Marcel Sabitzer, Nagelsmann ne mordait pas.

« Je ne m’implique pas. Nous avons assez à faire. Ce n’est pas notre joueur, donc je n’ai pas à parler de lui », a déclaré Nagelsmann.

Une chose que Salihamidzic a couverte était les négociations contractuelles pour Joshua Kimmich et Leon Goretzka, ainsi que les rumeurs entourant Robert Lewandowski.

« La décision finale n’a pas encore été prise. Nous sommes en très bonnes discussions. Les garçons se sentent bien, nous espérons pouvoir les garder à Munich. Les fans veulent les voir, ils sont les piliers de notre équipe », a déclaré Salihamidzic. « En fait, je ne lis pas beaucoup. Nous serons avec Lewa cette saison et la prochaine, il a un contrat avec nous. C’est un leader important et il l’a montré lors des deux premiers matchs. Il est incroyable physiquement.