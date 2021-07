Brazzo parle des entraîneurs du FC Bayern, des joueurs vétérans et des jeunes stars

Dans une interview avec kicker (telle que capturée par le compte Twitter, @iMiaSanMia), le directeur sportif du Bayern Munich, Hasan « Brazzo » Salihamidžić a parlé de divers sujets. Dans l’interview, il a évoqué les entraîneurs – passés et présents, l’avenir des vétérans du Bayern et ce que certains des jeunes feront sous la direction du nouvel entraîneur, Julian Nagelsmann.

Interrogé sur le départ de Hansi Flick, Brazzo a déclaré: «Hansi Flick peut se remémorer une période très réussie au Bayern. Je lui souhaite tout le meilleur à la DFB. L’entraîneur de l’équipe nationale est une tâche très intéressante pour lui, l’équipe peut l’attendre avec impatience. Nous aurons toujours le contact car il appellera sûrement nos joueurs. » Brazzo a également été interrogé sur le légendaire assistant du Bayern, Herman Gerland : « Hermann a dit qu’il voulait partir. Il en va de même pour Danny Röhl. J’ai proposé à Hermann de rester au club dans un autre rôle de son choix. Il a de grands mérites et fera toujours partie de la famille du Bayern. Interrogé sur le nouvel entraîneur, Julian Nagelsmann, Brazzo offre son soutien : « Je serai là pour lui. Julian sait que je le soutiendrai et je suis toujours disponible. Sinon, c’est l’entraîneur et il prend les décisions sur le terrain qu’il pense être justes.

Après avoir répondu aux questions sur le staff technique, l’interview s’est tournée vers les joueurs. Brazzo a d’abord été interrogé sur les vétérans et leur avenir avec le club. Interrogé sur l’avenir de Lewandowski, Brazzo a déclaré : « Nous savons ce que nous avons à Lewy, mais il sait aussi ce qu’il a au FC Bayern. Il visait la Ligue des champions et le prix du meilleur footballeur. Il a obtenu les deux au FC Bayern. Lewy appartient au FC Bayern, tout comme Manuel Neuer et Thomas Müller. L’intervieweur a alors carrément demandé si Brazzo s’attendait à ce que Lewandowski, Neuer et Müller soient à Munich au-delà de 2023. Brazzo a répondu : « C’est encore loin. Une chose après l’autre. Mais j’espère qu’ils joueront encore longtemps au Bayern.

Outre le noyau vétéran, le Bayern compte également de nombreux jeunes espoirs. Brazzo a également été interrogé à leur sujet et leur a fait des éloges, en particulier à propos de Tanguy Nianzou et Marc Roca. À propos de Nianzou, Brazzo espère que nous pourrons bientôt le voir davantage : « Tanguy a été blessé à peu près toute l’année. Je pense toujours qu’il peut mettre ses qualités en jeu. Pour moi, c’est l’un des meilleurs talents défensifs d’Europe. S’il reste en forme, il sera important pour l’équipe. Enfin, lorsqu’on lui a demandé si Roca jouait dans un nouveau système, Brazzo a déclaré: «Marc a de grandes capacités. Julian Nagelsmann lui donnera la chance de les montrer.