Brazzo propose des mises à jour sur les négociations contractuelles avec les stars du Bayern Munich Leon Goretzka, Niklas Süle et Kingsley Coman

Le directeur sportif du Bayern Munich, Hasan “Brazzo” Salihamidzic, a certainement les mains pleines cet été.

Les négociations contractuelles avec Leon Goretzka, Niklas Süle et Kingsley Coman sont toutes en cours – et les futures discussions avec Robert Lewandowski, Thomas Müller, Joshua Kimmich et Manuel Neuer ne sont pas si lointaines à l’horizon.

Pour Salihamidzic, ce serait formidable si les choses se passaient bien, mais ce serait trop facile au FC Hollywood. Les discussions avec Süle, Goretzka et Coman, cependant, n’ont pas été sans conteste.

Selon les rumeurs, Chelsea aurait un grand intérêt pour Süle, tandis que Liverpool et le FC Barcelone traquent Goretzka, et Liverpool et Manchester United lorgnent Coman. Tout cela a compliqué les problèmes pour Salihamidzic et le directeur sportif a donné à kicker (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia) une mise à jour rapide sur le statut de chaque joueur :

Q : À quel point les pourparlers sont-ils avancés ? Salihamidžić : « Au milieu » Q : Süle sera-t-il vendu s’il n’y a pas d’accord ? Salihamidžić : « Nous sommes en pourparlers » Q : Combien d’offres de contrat Coman a-t-il rejeté jusqu’à présent ? Salihamidžić : « Nous sommes en pourparlers » – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 27 juin 2021

Comme prévu, il s’agit à ce stade d’un va-et-vient entre Salihamidzic et les parties respectives des joueurs, mais il est clair qu’il n’y a pas encore de solution facile dans le cas des trois joueurs.