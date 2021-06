Brazzo s’attend à voir le retour sur investissement de Leroy Sane au Bayern Munich cette saison

Le directeur sportif du Bayern Munich, Hasan “Brazzo” Salihamidzic, a passé plus d’un an à courir après Leroy Sane dans l’espoir de faire venir l’attaquant en Allemagne.

Après des mois de rumeurs, d’histoires et une longue parade nuptiale, Salihamidzic s’était transformé en capitaine Achab chassant sa baleine blanche.

Enfin, Salihamidzic a eu son homme – sortant d’une blessure au LCA – et les résultats ont été, eh bien… d’accord.

Par Salihamidzic, Sane sortant de sa blessure et ayant également besoin de temps pour s’adapter à un nouveau club a presque fait un lavage la saison dernière. Cette saison à venir, cependant, Salihamidizic s’attend à voir une bien meilleure performance de sa précieuse acquisition.

« Leroy a eu un an de congé en raison d’une blessure après sa rupture des ligaments croisés. Lors de sa première saison avec nous, il a retrouvé son chemin, a montré son grand talent et de bons matchs », a déclaré Salihamidzic à kicker dans une longue interview. «Mais maintenant, nous attendons de lui qu’il devienne un joueur de premier plan et qu’il porte également l’équipe. L’année de la stabilisation est terminée. J’ai une grande confiance en lui, même s’il a un style différent des autres joueurs. Cependant, il fait également face à une année de vérité. Et il aura tout le soutien de nous tous pour cela.