Brea et Terrassa se partagent les points après leur nul 1-1

12/09/2021 à 19:32 CEST

Les Terrain et le Terrassa à égalité avec un dans le match joué ce dimanche dans le Piedrabuena. Les Terrain Il a affronté le match en voulant surmonter son score en championnat après avoir perdu le dernier match contre le Cerdanyola par un score de 2-1. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Terrassa il a remporté à son stade 2-1 son dernier match dans la compétition contre le Huesca B. Avec ce score, l’équipe Breano se place en quatorzième position, tandis que le Terrassa, quant à lui, est quatrième à l’issue de la rencontre.

La première partie du duel a commencé de manière positive pour lui Terrain, qui a ouvert le score avec un but de Vingt-et-un à 23 minutes, terminant la première mi-temps avec le résultat de 1-0.

Dans la seconde mi-temps, l’équipe visiteuse a marqué un but, ce qui a mis les tables avec un but de château à la 68e minute, concluant la confrontation avec un résultat final de 1-1.

Le technicien de la Terrain, Daniel Martínez, a donné son entrée sur le terrain à Bec, Diego Puig, Jony et Jonatan Aso remplacement Juan González, Marcos Cuenca, Bec et Roy, tandis que de la part du Terrassa, Jordi Lopez remplacé château, Akito Mukai, Charlie, montagnard et Alex Fernández pour SauvegarderTorreño, Josu, Fernandez, Lucas Viña et Aythami Perera.

L’arbitre du match a montré sept cartons jaunes. Des deux équipes, Juan González, Roy, Toni Perez, Sempé et Jonatan Aso de l’équipe locale et Marti et montagnard L’équipe visiteuse a reçu un carton jaune.

En ce moment, le Terrain est laissé avec un point et le Terrassa avec quatre pointes.

Le lendemain de la compétition, le Terrain jouera contre Club de sport à la maison, tandis que le Terrassa affrontera à domicile contre Numance.

Fiche techniqueTerrain:Unai, Peña, Toni Pérez, Juan González (Cano, min.60), Roy (Jonatan Aso, min.87), Israel, Pepo, Sempe, Veintemilla, Cano (Jony, min.74) et Marcos Cuenca (Diego Puig, min.74)Terrassa :Ortega, Morales, Pelegrin, Lucas Viña (Serrano, min.68), Salva Torreño (Castillo, min.46), Joel Priego, Martí, Lledó, Josu (Akito Mukai, min.46), Aythami Perera (Álex Fernández, min. .80) et Fernández (Carlos, min.59)Stade:PiedrabuenaButs:Veintemilla (1-0, min. 23) et Castillo (1-1, min. 68)