Brea réalise les trois points contre Ejea (3-2)

26/09/2021 à 14:06 CEST

Les Terrain gagné 3-2 contre Ejea lors du match qui s’est déroulé ce dimanche dans le Piedrabuena. Les Terrain a affronté le match avec l’intention de retracer son score au classement après avoir perdu le dernier match contre le Club de sport par un score de 3-0. Du côté des visiteurs, le Ejea a dû se contenter d’un match nul à un contre le Huesca B. Avec cette défaite, le Ejea a été placé en dix-septième position à la fin du match, tandis que le Terrain est quatorzième.

La première partie de la confrontation a commencé de manière positive pour le Terrain, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Roy à la 37e minute, après quoi la première mi-temps s’est terminée sur un résultat de 1-0.

La deuxième mi-temps du match a commencé de manière favorable pour lui Ejea, qui a fait match nul grâce à un penalty de Alex Sanchez à 53 minutes. Cependant, l’équipe locale a avancé son équipe au moyen d’un autre but de Roy, qui a ainsi réalisé un doublé à 67 minutes. Cependant, l’équipe visiteuse a égalisé en portant le score à 2-2 avec un deuxième but de Alex Sanchez à la 86e minute. L’équipe Breano a pris l’avantage avec un but de Jonatan Aso en 91, pendant les minutes supplémentaires que l’arbitre du match a décidé d’ajouter, terminant ainsi le match sur le score de 3-2.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Terrain a donné accès à Marcos Cuenca, Juan González, Oli et Jonatan Aso pour Pepo, Jony, Peine et Roy, Pendant ce temps, il Ejea a donné accès à Almerge et Alberto De Sus pour De La Mata et Moustapha.

L’arbitre a réprimandé Pepo et Bec par le Terrain déjà Moustapha, De table, Barrero, Jiménez et Estève Monterde par l’équipe d’Ejea.

Avec cette victoire, le Terrain parvient à monter à quatre points et reste à la place de la relégation en troisième division, tandis que le Ejea continue avec un point.

Le lendemain le Terrain sera mesuré avec le Huesca B, tandis que l’équipe d’Ejea jouera son match contre le Numance.

Fiche techniqueTerrain:Álex Lázaro, Peña (Oli, min. 75), Toni Pérez, Cano, Veintemilla, Sempe, Israël, Pepo (Marcos Cuenca, min. 58), Roy (Jonatan Aso, min. 87), Jony (Juan González, min. 58) et CanoEjea :Díaz, Ginoves, Chechu Dorado, Rubén Garcés, De La Mata (Almerge, min. 80), Moustapha (Alberto De Sus, min. 82), Esteve Monterde, Barrero, Lucho, Álex Sánchez et De MesaStade:PiedrabuenaButs:Roy (1-0, min. 37), Álex Sánchez (1-1, min. 53), Roy (2-1, min. 67), Álex Sánchez (2-2, min. 86) et Jonatan Aso (3 -2, mini 91)