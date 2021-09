Breaking: Alphonso Davies du Bayern Munich quitte le match de la CONCACAF avec une blessure possible

Photo de Tom Flathers/Manchester City FC via . L’attaquant de Leeds United Patrick Bamford a fait ses débuts en Angleterre aujourd’hui et a parlé de ses coéquipiers, dont John Stones. Les Three Lions ont accueilli les ménés Andorre au stade de Wembley ce soir et ont remporté une victoire 4-0 lors des éliminatoires de la […] More