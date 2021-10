Breaking: Alphonso Davies manquera le choc de l’UCL du Bayern Munich contre Benfica avec blessure

Les choses allaient trop bien, je suppose. Après une victoire 5-1 sur le Bayer Leverkusen, vous saviez juste qu’une sorte de malheur allait s’abattre sur le Bayern Munich cette semaine. Eh bien, c’est arrivé – selon Bild, Alphonso Davies manquera le prochain match à l’extérieur des Bavarois en Ligue des champions contre Benfica demain. La confirmation officielle devrait arriver sous peu.

Le Canadien était déjà incertain pour le match, après avoir été retiré du match de dimanche dans les 40 minutes de jeu. Julian Nagelsmann espère que cette blessure – qui serait un problème aux ischio-jambiers – est relativement mineure et Davies n’aura pas à rater trop de matchs. Cependant, le perdre pour le match de Benfica est un coup dur pour l’équipe, étant donné l’importance du Canadien dans la configuration.

Qui peut remplacer Davies ? Pour l’instant, c’est probablement un choix entre Lucas Hernandez et Omar Richards. Omar n’est probablement pas encore prêt pour la Ligue des champions, ce qui signifie que le Français devrait lui faire signe de la tête. Selon les rapports, Lucas devrait être disponible demain malgré ses problèmes juridiques en cours. Nagelsmann compterait sur le Français.

Nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure que cette histoire se déroulera. Nagelsmann devrait avoir la conférence de presse de son entraîneur plus tard dans la journée, où il devrait révéler plus de détails.