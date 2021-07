Breaking Bad : les meilleurs moments partenaires de Walt et Jesse

in

« Ouais, salope ! Aimants ! » (Saison 5, “Vivre libre ou mourir”)

Je pense que nous avons besoin de quelque chose d’un peu plus léger après ce moment, et c’est pourquoi j’ai choisi cette excellente instance de la saison 5. La saison 5 de Breaking Bad est remplie à ras bord de moments sérieux, car c’est la dernière saison, résumant de nombreuses histoires, mais il y a quelques supers one-liners amusants – généralement de Jesse.

En ce moment, Jesse, Walt et Mike sont avec quelques gars qu’ils ont payés pour essayer de comprendre comment se débarrasser des preuves sur un ordinateur portable à l’extérieur d’une salle de preuves protégée. Jesse a l’idée d’utiliser un puissant aimant pour détruire le disque dur, et ils acquièrent un camion équipé d’un électro-aimant industriel. Lors du test, l’ordinateur portable qu’ils utilisaient vole vers l’aimant, détruisant le disque dur. Jesse lève les mains en signe de célébration et crie : « Ouais, salope ! Aimants ! »

Je veux dire, la saison 5 a une certaine obscurité, mais personne ne peut nier la joie qu’ils ressentent dans leur cœur de voir Jesse si heureux.