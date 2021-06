Breaking: Bayern Munich cave et payer un supplément pour les assistants de Nagelsmann

Plus tôt dans la journée, Sport Bild (via Abendzeitung) a publié un rapport indiquant que le Bayern Munich finirait par payer des frais pour signer les assistants de Julian Nagelsmann du RB Leipzig. Le montant se situerait dans la fourchette inférieure à six chiffres, probablement autour de 200 000 euros, comme indiqué précédemment. Selon le rapport, Xaver Zembrod et Dino Toppmöller devaient être rachetés de leurs contrats et venir à Munich.

Maintenant, le journaliste de Sport1 Florian Plettenberg a ajouté une mise à jour indiquant que l’accord a été conclu :

News #Nagelsmann : Affaire conclue ! JN obtient ses assistants souhaités Zembrod & Toppmöller de Leipzig. Accord entre Dreesen & Mintzlaff. #FCBayern paie des frais de transfert à six chiffres. L’avenir de Röhl n’est toujours pas clair. Il a tendance à partir et il a des offres d’Allemagne et de l’étranger. @SPORT1 – Florian Plettenberg (@Plettigoal) 9 juin 2021

Ce résultat était presque inévitable, étant donné que la plupart des entraîneurs existants du Bayern sont partis aux côtés de Hansi Flick. Nagelsmann peut difficilement entraîner le club lui-même, après tout. Pourtant, le fait de payer des frais va certainement ronger les patrons du Bayern, qui ont déjà payé à Leipzig un montant record pour sécuriser le Nagelsmann.

Pendant ce temps, l’avenir de l’assistant de Hansi Flick, Danny Rohl, reste encore en suspens. Très bien noté en Allemagne, Rohl pourrait apparemment finir par suivre Flick au poste en Allemagne. Cependant, rien n’a encore été réglé. Selon le rapport Sport Bild, des discussions sont en cours entre les Bavarois et la DFB concernant l’avenir de Rohl.

Quant au reste de l’équipe d’entraîneurs, Benjamin Glück (analyste vidéo), Toni Tapalovic (entraîneur des gardiens) et Holger Broich (entraîneur de fitness) resteront tous au Bayern. Il est bon de voir qu’au moins certaines personnes restent dans les parages, donc Nagelsmann n’aura pas à travailler exclusivement avec de nouveaux visages la saison prochaine.