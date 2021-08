Breaking Benjamin annonce les concerts de septembre avec Papa Roach

BRISER BENJAMIN fera équipe avec PAPA GARDON pour une poignée de dates plus tard cet été. Apparaissant également sur le projet de loi sera MEMPHIS PEUT INCENDRE.

Les spectacles débutent à Gilford, New Hampshire, le 11 septembre au Bank of New Hampshire Pavilion, avec des arrêts à Columbus, Scranton et plus encore, avant de se terminer le 22 septembre au Mountain Health Arena à Huntington, en Virginie-Occidentale.

Les fans peuvent accéder en avant-première aux packages VIP et aux billets via le BRISER BENJAMIN fan club à partir du mercredi 4 août à 10h heure locale au jeudi 5 août à 22h heure locale et pendant la prévente d’artistes qui commence du mercredi 4 août à 14h heure locale au jeudi 5 août à 22h heure locale.

Les billets sont disponibles pour le grand public à partir du vendredi 6 août à 10 h, heure locale, sur BreakingBenjamin.com.

Des dates de tournée:

11 septembre – Gilford, NH – Pavillon de la Banque du New Hampshire^*



12 septembre – Montclair, NJ – The Wellmont Theatre*^



14 septembre – Columbus, OH – Express Live !*



15 septembre – Toledo, OH – Huntington Center



17 septembre – Uncasville, CT – Mohegan Sun Arena*



18 septembre – Scranton, PA – Le pavillon de Montage Mountain



21 septembre – Youngstown, OH – Covelli Center



22 septembre – Huntington, WV – Mountain Health Arena

^ PAPA GARDON pas à cette date



* Pas un Pays vivant Date

BRISER BENJAMIN ne sont pas étrangers aux échelons supérieurs des charts rock. Depuis qu’il a fait irruption sur la scène avec les années 2002 “Saturer”, le groupe a amassé une impressionnante série de succès à la radio rock grand public, avec dix chansons atteignant le numéro 1, de nombreuses chansons et albums platine et multi-platine, 8,5 milliards de flux combinés dans le monde et une empreinte sociale de plus de 6,5 millions – un témoignage de la influence mondiale et base de fans fidèles. Leur dernière sortie, “Aurore”, donné BRISER BENJAMIN leur 10e chanson #1 à la radio rock avec “Far Away ft. Scooter Ward”. BRISER BENJAMINle dernier album studio de , “Braise”, a fait ses débuts à la troisième place du Billboard Top 200 et a marqué le quatrième début du groupe multiplatine dans le Top 5 du Billboard Top 200, après les débuts n ° 1 de 2015 pour “Sombre avant l’aube” (or), 2009 “Chère Agonie” (platine) au #4 et 2006 “Phobie” (platine) au #2. “Braise” a produit deux succès n°1 sur Active Rock Radio avec “Rivière froide rouge” et “Déchirée en deux”. “Aurore” et “Braise” classé parmi les 10 meilleurs dans de nombreux pays du monde et en tête des classements n ° 1 dans plusieurs genres, y compris les meilleurs albums alternatifs, les meilleurs albums rock, les meilleurs albums hard rock et les meilleurs albums numériques.

PAPA GARDON, l’emblématique groupe de rock californien, ouvre la porte à un nouveau chapitre de sa carrière avec la sortie de “Embardée”, un manège à sensations fortes et fanfaron mettant en vedette le leader au franc-parler de FIÈVRE 333, Jason Aalon majordome, et rappeur en plein essor basé à Los Angeles Sueco. La piste a été créée dimanche soir sur le BBC Radio 1 “Rock Show avec Daniel P. Carter” et est maintenant disponible en streaming.

PAPA GARDON sont l’un des leaders du rock alternatif depuis 20 ans et continuent d’avoir un impact sur cet espace avec des sorties cohérentes et adaptées au genre, la dernière étant “Embardée”. Les deux temps Grammy-groupe nominé et disque de platine, qui en 2020 a fêté les 20 ans de son premier album “Infester”, ont vendu plus de 20 millions de disques dans le monde, recueilli plus de deux milliards de diffusions à ce jour et répertorié 20 singles à succès dans le Top 5 et huit singles à succès n ° 1 sur trois formats radio différents (Active Rock, Alternative et Top 40), renforçant encore PAPA GARDON comme l’un des groupes de rock les plus régulièrement réussis de leur époque.

