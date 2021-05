Breaking Ground: les nouvelles règles voient plus de femmes administrateurs, mais peu occupent des postes de direction

En pourcentage du nombre total d’administrateurs au sein d’un conseil, il est encourageant de voir qu’environ 27% des entreprises ont une représentation de 20 à 29% de femmes au sein de leur conseil.

Compte tenu de la façon dont la part des mandats d’administrateur occupés par des femmes dans les entreprises du Nifty 500 a presque triplé en six ans pour atteindre 17% fin décembre 2020, contre environ 6% en mars 2014, il faut dire que la pression réglementaire pour plus de femmes directeurs a donné des résultats. Cependant, il n’y a pas trop de femmes aux postes de direction, à peine 11%.

En outre, sur le nombre total de femmes directrices exécutives, seulement 31% étaient des directeurs généraux professionnels, les 69% restants appartenaient au groupe de promoteurs ou étaient des représentants des promoteurs.

Néanmoins, une étude de l’IISA montre que le nombre de postes d’administrateurs en tant que pourcentage du nombre total de postes d’administrateur est en augmentation; à fin décembre 2020, sur les 500 entreprises du Nifty, 475 comptaient au moins une femme administratrice au conseil. Sur les 25 sociétés restantes, deux sont sous contrôle institutionnel – Yes Bank et LIC Housing Finance; deux sont dirigés par le promoteur – Ashoka Buildcon et Aegis Logistics; et les 21 autres sont des PSU.

On peut affirmer que certaines des lacunes en matière de direction peuvent être transitoires, mais cela n’enlève rien au fait que les UPE continuent à être en retard par rapport au programme de diversité des genres. Néanmoins, de plus en plus d’entreprises comptent désormais une femme dans leurs conseils d’administration et plusieurs conseils d’administration en ont plus d’une. Les réglementations ont en effet renforcé l’accent mis sur la diversité des genres dans les conseils d’administration.

En pourcentage du nombre total d’administrateurs au sein d’un conseil, il est encourageant de voir qu’environ 27% des entreprises ont une représentation de 20 à 29% de femmes au sein de leur conseil. Bien que cela reflète l’intention des entreprises indiennes d’accueillir plus de femmes administrateurs dans leurs conseils d’administration, seules cinq entreprises étaient représentées par des femmes à hauteur de 50% ou plus dans leurs conseils d’administration pour 2020.

Si la diversité des genres doit s’améliorer, il faut davantage de mentorat des femmes, les entreprises prenant les devants. En outre, si le mérite est de la plus haute importance et ne doit jamais être compromis, les femmes doivent être encouragées à progresser dans leur carrière. Les entreprises doivent les soutenir, surtout lorsqu’elles sont de jeunes mères. Le grand nombre de femmes entrepreneurs, comme on le voit dans les nombreuses start-ups dirigées par des femmes, est un signe que les femmes peuvent être des professionnelles de haut calibre. India Inc semble avoir négligé son talent pendant toutes ces décennies.

