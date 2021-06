“Breaking Hearts”: Derrière le classique émotif d’Elton John

Comme souvent, l’introduction de Elton JohnLe 18e album studio de , Breaking Hearts, était via une chanson à succès qui est devenue une marque de fabrique. « Sad Songs (Say So Much) » était un numéro confiant et réconfortant qui figure toujours dans les spectacles en direct d’Elton. Les paroles nostalgiques de Bernie Taupin célébraient à quel point la musique ancienne peut être exaltante. Sa vidéo, réalisée par Russell Mulcahy, montrait un Elton inhabituellement sans lunettes dans une rue de Sydney.

Ce single du printemps 1984 était un autre morceau parfait de coordination de studio à quatre voies entre le chanteur et son groupe de vrais bleus. Davey Johnstone, Dee Murray et Nigel Olsson ont joué leurs rôles indéfectibles habituels sous la direction du producteur anglais expérimenté Chris Thomas. Il a été embauché pour diriger Breaking Hearts alors qu’il avait l’heureux retour en forme de Too Low For Zero en 1983. Pendant ce temps, l’ingénieur du son du nouvel album n’était autre que Renate Blauel, qu’Elton a épousée pendant la réalisation du disque, qui est sorti le 18 juin 1984.

“C’est mon album préféré de cette période”

Bernie Taupin a ensuite déclaré à Steven P. Wheeler de Music Connection à propos de la réunion que cette période représentait. « Too Low For Zero était le premier album depuis [1976’s] Mouvements bleus où nous avons tout écrit ensemble », a-t-il déclaré. « Avant cela, il y avait eu quelques chansons ici et là. [Elton and I] étaient tous les deux dans le désert, jouant avec d’autres projets, écrivant avec d’autres personnes, et aucun de nous n’a trop réussi.

«Nous savions tous les deux que nous voulions retravailler ensemble, mais nous avons dû attendre que cela se mette en place. Nous savions que lorsque le moment serait venu, cela arriverait tout simplement. Comme tout le reste dans nos carrières, nous ne mettons pas la pression. Nous laissons juste le temps s’écouler jusqu’à ce que les choses se mettent en place, et c’est ainsi que cela s’est passé avec l’album Too Low For Zero. Et ça a marché, c’était un album très réussi.

« C’est un bon album, j’aime cet album. Mais, en fait, l’album suivant – Breaking Hearts – est vraiment l’un de mes albums préférés. Je pense que c’est mon album préféré de cette période particulière, même si Too Low contient de très bonnes chansons.

Sessions d’enregistrement : “J’ai toujours enregistré loin de la ville”

Breaking Hearts a vu le groupe revenir aux Air Studios de Montserrat, un cadre très apprécié d’Elton à cette époque. Dans un projet remarquablement autonome, le seul musicien à apparaître en dehors du quatuor principal était Andrew Thompson, qui jouait du saxophone sur “Li’l ‘Frigerator”.

“Vous êtes loin de tout le monde”, a déclaré Elton, expliquant le cadre de l’île des Caraïbes. « Tout au long de ma carrière, j’ai toujours enregistré des endroits plus ou moins éloignés de la ville. Vous y allez pour travailler. Nous enregistrons de dix heures du matin jusqu’à huit heures du soir, puis à ce moment-là, vous êtes complètement crevé et vous allez vous coucher. Vous vous levez le lendemain matin et vous travaillez. D’un point de vue créatif, si j’ai quatre semaines ou trois semaines de travail à faire, je peux le faire, et je ne suis gêné par personne.

Célibataires : « Sad Songs (Say So Much) », « Passengers », « Qui porte ces chaussures »

Alors que “Sad Songs (Say So Much)” émergeait, le cœur d’Elton était temporairement ailleurs. Son club de football bien-aimé de Watford a atteint le point culminant de la saison de football anglais, la finale de la FA Cup au stade de Wembley. Malheureusement, ils ont perdu contre Everton, bien que des images d’Elton, submergé par l’émotion devant la réussite de son club, soient un spectacle familier et très joué pour les fans de football britanniques.

“Sad Songs” était l’un des numéros choisis pour être réinterprétés dans Restoration en 2018, le thème country des deux albums hommage des chansons d’Elton et de Bernie, et a été refait par le notable de Nashville. Dierks Bentley.

Après que l’original “Sad Songs” ait atteint le Top 10 au Royaume-Uni, aux États-Unis et dans de nombreux pays du monde, le deuxième single était amusant et décalé “Passengers”. L’axe d’écriture John-Taupin a été augmenté d’un crédit ici pour Johnstone. Mais il y avait aussi un crédit de co-écriture improbable pour Phineas Mkhize, qui avait enregistré la mélodie de base comme une chanson folklorique sud-africaine, “Isonto Lezayone”, en 1963. Taupin a écrit le sentiment anti-apartheid et a même fait une brève apparition dans la vidéo, tournée à St Tropez. La chanson a atteint le numéro 5 au Royaume-Uni.

Breaking Hearts a donné à Elton un autre hit du Top 20 en Amérique, où “Who Wears These Shoes” a grimpé à la 16e place. Les autres caractéristiques de l’album étaient la ballade “Breaking Hearts (Ain’t What It Used To Be)” et le single midtempo “In Neon”. Le pacy “Est-ce qu’il lui a tiré dessus?” comportait un solo de guitare rock de Johnstone, et il y avait une autre ballade sous-estimée dans “Burning Buildings”.

Libération et réception

Certaines des nouvelles technologies à la disposition de la superstar étaient un avantage distinct. “C’était un départ complet”, se souviendra-t-il plus tard. « J’écrivais des chansons sur une boîte à rythme et je les enregistrais tout de suite. Cela n’a vraiment pris que deux semaines environ pour enregistrer cet album – écrit et enregistré. [Chris Thomas] fait des overdubs d’une semaine à LA, et c’est tout.

Breaking Hearts est entré dans le classement britannique au n ° 2. Il n’a été battu au sommet que par le phénomène de Bob Marley Et les Lamentations’ Légende, qui était à la septième des 12 semaines consécutives au n ° 1. L’album d’Elton a passé un total de 14 semaines dans le Top 20 et est devenu disque d’or au Royaume-Uni une semaine seulement après être devenu argent. Dans le centre commercial inébranlable d’Elton en Amérique, il était de l’or en septembre et a atteint le statut de platine en 1988.

Au moment où même le premier single de Breaking Hearts est sorti, Elton était là où il était presque toujours quand il n’était pas en studio : sur la route. Il a commencé une tournée européenne de 44 dates à Sarajevo le 17 avril 1984, culminant avec un spectacle au stade de Wembley le 30 juin. Un peu plus d’un an plus tard, il y serait de retour dans le cadre du plus grand événement live de tous les temps, Aide en direct.

La partie nord-américaine de la tournée a commencé en août, s’étalant sur trois mois, 62 spectacles et pas moins de cinq nuits au Madison Square Garden de New York. De nouvelles chansons, dont “Li’l ‘Frigerator”, “Sad Songs (Say So Much)” et “Who Wears These Shoes” ont dûment pris leur place aux côtés des joyaux de la couronne de l’ensemble d’Elton, de “Your Song” à “Rocket Man . ”

