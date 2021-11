Breaking: Huit joueurs du Bayern Munich parmi les sélections pour l’Allemagne

L’ancien patron du Bayern Munich, Hansi Flick, a sélectionné sa dernière liste pour l’Allemagne et il y a eu quelques surprises.

Flick a ramené Julian Brandt du Borussia Dortmund, Julian Draxler du Paris Saint-Germain et Christian Günter du SC Fribourg, mais n’a toujours pas sélectionné Jerome Boateng de l’Olympique Lyonnais.

Au total, Flick a appelé 27 joueurs contre 24 que nous avions prévu dans notre équipe prévue :

Comment nous nous en sommes sortis avec nos prédictions

Prévu : Attaque (12)

Réel : Attaque (15)

Où nous touchons :

Thomas Muller, Bayern Munich Leroy Sane, Bayern Munich Serge Gnabry, Bayern Munich Joshua Kimmich, Bayern Munich Leon Goretzka, Bayern Munich Jamal Musiala, Bayern Munich Marco Reus, Borussia Dortmund İlkay Gündoğan, Manchester City Kai Havertz, Chelsea FC Florian Wirtz, Bayern Leverkusen Florian Neuhaus, Borussia Mönchengladbach Karim Adeyemi, RB Salzbourg

Où nous avons manqué :

Lukas Nmecha, Wolfsburg Julian Brandt, Borussia Dortmund Julian Draxler, Paris Saint-Germain

Synopsis

Je ne pensais pas que Brandt et Draxler étaient encore sur le radar de Flick, mais l’ancien patron du Bayern Munich est allé à fond avec eux. Les deux sont talentueux et polyvalents et seront agréables à avoir à des fins de profondeur pendant cette série de jeux.

La rumeur disait que Nmecha était à l’étude, mais nous ne pensions pas que c’était tout à fait son heure pour l’instant.

Prévu : Défense (8)

Réel : Défense (8)

Où nous touchons :

Niklas Sule, Bayern Munich Antonio Rudiger, Chelsea Matthias Ginter, Borussia Mönchengladbach Jonas Hofmann, Borussia Mönchengladbach Ridle Baku, Wolfsburg Thilo Kehrer, Paris Saint-Germain Nico Schlotterbeck, SC Fribourg David Raum, Hoffenheim

Où nous avons manqué :

Christian Günter, SC Fribourg

Synopsis

Bakou semble avoir un peu secoué Flick car c’est la deuxième pause consécutive qu’il n’a pas été sélectionné. Certes, il n’était pas génial lorsque Flick l’a appelé, mais c’est peut-être la controverse qui a émergé entre Flick et Wolfsburg qui a fait le plus de dégâts. Günter fera son retour à la place de Bakou. Nous n’avons pas pris en compte Günter dans la course pour cette série de matchs, mais il en a fait assez pour revenir en force (surtout avec toutes les blessures).

Prévu : Gardiens (3)

Réel : Gardiens (4)

Où nous touchons :

Où nous avons manqué :

Kevin Trapp, Eintracht Francfort

Synopsis

Nous pensions que Flick resterait avec trois gardiens de but, mais il y est allé avec quatre. Cela devrait être le début de la transition de Trapp à Leno, à moins que Leno ne trouve un bon club à transférer où nous pourrons commencer cet hiver. Un remplaçant à Arsenal, Leno n’aura tout simplement pas assez de temps de jeu pour justifier une sélection en Allemagne s’il reste à Londres.