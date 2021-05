Breaking: Huit joueurs du Bayern Munich s’habilleront pour l’Allemagne aux Euros

Joachim Löw a annoncé son équipe de 26 hommes pour l’Allemagne qui participera aux Championnats d’Europe cet été et – comme prévu – il y aura une forte présence du Bayern Munich sur la liste.

Manuel Neuer, Niklas Süle, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Leroy Sane, Serge Gnabry, Jamal Musiala et Thomas Müller du Bayern Munich feront tous partie de l’équipe, qui propose également quelques sélections révélatrices:

Kevin Volland de l’AS Monaco et Christian Günter du SC Freiburg ont été des appels surprise car aucun des deux joueurs n’avait été sur le radar de Löw récemment, mais certains autres Allemands ont été notamment exclus du processus de sélection.

Amine Younes de l’Eintracht Francfort, Philipp Max du PSV Eindhoven et Florian Wirtz du Bayer Leverkusen avaient tous déjà reçu des appels internationaux de Löw, tandis que Julian Draxler de Paris Saint-Gerrmain et Julian Brandt du Borussia Dortmund étaient également exclus – bien qu’ils aient été appelés à plusieurs reprises. par le vainqueur de la Coupe du monde 2014.

De plus, Jérôme Boateng n’a pas non plus été rappelé dans l’équipe. Beaucoup espéraient que Boateng rejoindrait Müller et Mats Hummels du Borussia Dortmund dans l’équipe. Hummels a également été ramené par Löw après avoir été abandonné sans cérémonie en 2019.

Il convient également de noter que Marco Reus du Borussia Dortmund a choisi de ne pas participer à la compétition, afin de pouvoir se régénérer après une longue saison, tandis que Marc-André ter Stegen du FC Barcelone manquera également le tournoi en raison d’une opération au genou.

Toni Kroos (COVID-19) et Goretzka (blessure) du Real Madrid sont actuellement hors de combat, mais devraient être de retour et en bonne santé pour les Euros.