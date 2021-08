Breaking In A Sequence de l’ancien batteur de Korn David Silveria sort un clip pour “Anything But Right”

Ancien CORN le batteur David Silveriale nouveau groupe RUPTURE DANS UNE SÉQUENCE (Auparavant BIAIS) a terminé sa série vidéo de six chansons pour son premier EP “Acronyme” avec la sortie de ce que le groupe dit être le morceau le plus “infectieux” de l’effort.

Le “Tout sauf juste” la vidéo a été dévoilée aujourd’hui vendredi 13 août. Selon le leader Riche Nguyen, le concept, tout comme la chanson elle-même, examine la croissance personnelle et l’importance d’élargir son état d’esprit.

“Cette chanson était la dernière que nous avons écrite pour l’EP, juste au moment où nous avions commencé à trouver notre groove”, a-t-il déclaré. “Lorsque nous avons commencé ce groupe, nous voulions être un groupe de rock, mais nous avons naturellement commencé à nous tourner vers un style hard rock, alt metal. “Tout sauf juste” était le point de transition entre notre style initial de rock mélodique et le hard rock.”

Pour filmer la vidéo, le groupe s’est tourné vers le réalisateur et producteur J.P. Brasca, qui l’a tourné dans deux endroits au centre-ville de Los Angeles et à Norco, en Californie. Selon Nguyen, cela a été fait à dessein pour donner à la vidéo un sentiment de dualité et offrir aux fans de multiples significations, selon le point de vue de chacun.

“L’idée initiale était de montrer à quelqu’un qu’il se sentait déprimé, complètement incertain de lui-même, puis de le faire finir par s’en sortir… pour réussir à la fin”, a-t-il déclaré. “Cependant, le produit final a une signification beaucoup plus profonde pour moi. Mon point de vue est le contraste entre les mentalités étroites et expansives, vous pouvez commencer avec un esprit étroit, mais ensuite ouvrir pour voir la situation dans son ensemble et vous adapter le cas échéant.”

En plus de “Tout sauf juste”, RUPTURE DANS UNE SÉQUENCE a sorti cinq autres chansons de leur premier EP, dont “Pitié”, qui a atteint le n°23 sur le Panneau d’affichage Graphique des indicateurs et n° 9 sur le graphique des fondations lors de sa sortie initiale. Des pistes supplémentaires comme “Délirant” et “Hésitation” solidifié le groupe comme l’un des meilleurs artistes émergents de l’industrie, tandis que leur hommage à PLUS LA FOI‘s “Crise de la quarantaine”, complété par une recréation de la vidéo emblématique, les a propulsés au niveau supérieur.

RUPTURE DANS UNE SÉQUENCE, qui est complété par des guitaristes Mike Martin et Joe Taback et bassiste Chris Dorame, a beaucoup plus en réserve pour 2021. Ils prévoient de sortir un deuxième EP d’ici la fin de l’année et travaillent actuellement sur de nouveaux morceaux pour une sortie en 2022.



