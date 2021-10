Breaking In A Sequence, Feat. L’ancien batteur de Korn, David Silveria, sort un nouveau single « Twine »

RUPTURE DANS UNE SÉQUENCE, le groupe de hard rock/métal alternatif basé à Huntington Beach, en Californie, avec d’anciens CORN le batteur David Silveria, a sorti un nouveau single intitulé « Ficelle ». La vidéo de visualisation officielle du morceau, qui a été produite et mixée par Chris Collier à Studios de potions à la menthe à Santa Clarita, en Californie et CMC21 Productions à Las Vegas, Nevada, peut être vu ci-dessous. Le clip a été créé par Clint Collins de Clintodarko.

RUPTURE DANS UNE SÉQUENCE a déclaré dans un communiqué: « Nous l’avons publié strictement pour que nos fans aient quelque chose de nouveau avant la fin de l’année. Ce n’est qu’un avant-goût des choses à venir pour notre nouvel EP. Restez à l’écoute … »

Joindre David dans RUPTURE DANS UNE SÉQUENCE sont bassiste Chris Dorame, guitaristes Joe Taback et Mike Martin et chanteur Riche Nguyen.

« Ficelle » Des marques RUPTURE DANS UNE SÉQUENCEla première nouvelle musique de depuis le premier EP du groupe, « Acronyme », qui est sorti en janvier. Cet EP a depuis été diffusé plus de 560 000 fois sur Spotify.

« Acronyme » inclus RUPTURE DANS UNE SÉQUENCEla couverture de PLUS LA FOI‘s « Crise de la quarantaine » et était accompagné d’une recréation image par image de la vidéo classique emblématique des années 90. Réalisateur Matt Zane a reproduit les prises de vue en direct en utilisant une composition de couleurs et des effets de changement de couleur similaires, et a utilisé des techniques de montage et des coupes modernes pour recréer l’ambiance et l’atmosphère d’origine.

RUPTURE DANS UNE SÉQUENCE a fait sensation avec ses deux premiers singles « Pitié » et « Change d’avis », sorti en janvier 2019. « Pitié », la piste la plus audacieuse des deux, a culminé dans le Top 25 du graphique Billboard (BDS) Indicator et le Top 10 sur le graphique Foundations (SMR).

Silveria dit précédemment OC Hebdomadaire À propos RUPTURE DANS UNE SÉQUENCEl’approche musicale de : « Nous avons certainement notre propre son unique, mais il y a parfois des allusions au son précoce de CORN. Je pense que ce groupe est un nouveau son frais sur la scène rock qui manque en ce moment. Nous avons certainement un nouveau son, mais nous ne réinventons pas la roue. »

Nguyen a décrit ses thèmes lyriques comme « à la fois personnels et abstraits. Chaque chanson que j’écris a deux sens : le mien et votre interprétation », a-t-il expliqué. « J’essaie d’écrire mes paroles suffisamment vagues pour que les gens puissent s’y identifier et se forger leur propre opinion. Cependant, si vous me connaissez personnellement, vous pourrez peut-être comprendre de quoi je parle, peut-être. »



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).