[BREAKING] Israël et le Hamas conviennent de cessez le feu à Gaza ⋆ .

Selon les rapports de presse israéliens et égyptiens, le cabinet de sécurité israélien a voté en faveur d’un cessez-le-feu jeudi soir alors que Gaza continue de se consumer des récentes frappes aériennes.

Des sources de la réunion du cabinet ont déclaré que Tsahal cesserait immédiatement les frappes aériennes sur Gaza. Cependant, si le Hamas continue de tirer des roquettes sur Israël, Tsahal reprendra ses activités opérationnelles complètes dans la bande de Gaza et le cessez-le-feu sera immédiatement annulé. La puissance de feu d’Israël l’emporte de loin sur celle de la Palestine.

La nouvelle de la désescalade survient à un moment où le monde appelle à la paix au Moyen-Orient. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a pris la décision après une forte pression américaine pour arrêter l’offensive. Le président Joe Biden s’est également entretenu avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi des efforts de cessez-le-feu.

Aux côtés de plus de 130 membres du Congrès, j’exhorte @POTUS à exiger un cessez-le-feu immédiat en Israël et en Palestine. Plus aucune vie ne devrait être perdue. pic.twitter.com/jEc2uZcgOS – Rep.Mark Pocan (@repmarkpocan) 19 mai 2021

Les hauts envoyés internationaux avaient travaillé avec fébrilité pour mettre fin à la guerre pendant que le cabinet de sécurité israélien débattait des détails du retour au calme lors d’une réunion de fin de soirée. Les médias israéliens ont rapporté qu’Israël acceptait la trêve sur le principe du «calme serait respecté par le calme».

Un responsable du Hamas confirme qu’une trêve “ mutuelle et simultanée ” avec Israël débutera vendredi à 2 heures du matin pic.twitter.com/sjOZDuEtBx – . (@.) 20 mai 2021

S’il y a un enfer sur terre, c’est la vie des enfants à Gaza. Les combats ont laissé des milliers de Palestiniens sans abri et forcé plus de 50000 personnes à chercher refuge dans les écoles, les mosquées et d’autres endroits de @UNRWA avec un accès limité à l’eau, à la nourriture et à l’hygiène – @antonioguterres pic.twitter.com/L1uAxu3s0O – Porte-parole des Nations Unies (@UN_Spokesperson) 20 mai 2021

#BREAKING: Israël et le Hamas conviennent de #Ceasefire à Gaza selon les reportages israéliens. Désamorcer et atteindre la table de la paix pour aider les Palestiniens et les Israéliens à guérir et à construire une paix juste. ☮️ – Christine Pelosi (@sfpelosi) 20 mai 2021

