Breaking: Joshua Kimmich devrait rater le prochain match du Bayern Munich en raison d’un contact avec Covid-19

Après avoir passé les deux dernières semaines en isolement en raison d’un contact avec Niklas Sule (qui a attrapé le virus), le milieu de terrain du Bayern Munich Joshua Kimmich devait reprendre l’entraînement en équipe aujourd’hui et rejoindre l’équipe. Cependant, une nouvelle balle courbe a été lancée sur le chemin du joueur, car il a été révélé que Kimmich devra probablement manquer le match de demain. La raison? Il était en contact avec une personne soupçonnée d’avoir le Covid-19.

Julian Nagelsmann a expliqué la situation ci-dessous :

Théoriquement, Kimmich pourra peut-être rejoindre l’équipe demain si la personne testée s’avère négative, même s’il ne s’est pas entraîné depuis près de deux semaines maintenant, il lui serait donc fondamentalement impossible de commencer. Nagelsmann a également confirmé quelques autres faits dans son communiqué :

Les autres joueurs non vaccinés ont été admis dans l’hôtel de l’équipe. Ils ne l’étaient pas au début, mais le gouvernement de l’État a assoupli certaines règles au milieu de la semaine. L’entraîneur ne traite personne différemment s’il est vacciné ou non, et il en a parlé à ses joueurs. Kimmich n’a pas enfreint ses règles d’auto-isolement, il est entré en contact avec la personne après avoir quitté l’isolement. Le Covid-19 est aussi agaçant pour Nagelsmann que pour nous.

On ne sait pas si Kimmich serait soumis à une autre quarantaine s’il était effectivement vacciné. Pour l’instant, nous ne pouvons pas être sûrs – si quelqu’un en sait plus sur la réglementation, n’hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Quoi qu’il en soit, après les événements des deux dernières semaines, le milieu de terrain pourrait regretter sa décision de ne pas se faire piquer plus tôt.