[BREAKING] La Chambre adopte une résolution pour censurer Paul Gosar et le retirer des comités

La Chambre des représentants a voté mercredi pour censurer le représentant Paul Gosar (Q-AZ) et le dépouiller de ses missions de comité par un total de 223 à 207, avec un membre votant présent, après l’indignation suscitée par un dessin animé qu’il a publié de lui tuant le représentant Alexandrie Ocasio-Cortez. Deux républicains ont voté pour la résolution et un a voté « présent ».

Gosar a tweeté le dessin animé qui a déclenché la controverse la semaine dernière. Il a utilisé une animation de style anime pour le représenter en train de tuer Ocasio-Cortez, DN.Y., et le montrer en train d’attaquer le président Biden. Il a été fait par son personnel du Congrès.

« Les gens nous admirent. Ils prennent notre avance. Ainsi, lorsqu’un membre publie une vidéo de lui-même en train de tuer un collègue, cela va évidemment avoir un impact sur la façon dont les gens abordent leur politique. Donc, nous ne pouvons pas rejeter les fantasmes violents de la représentante Gosar comme une blague », a déclaré la représentante Mary Gay Scanlon, D-Pa., lors du débat à la Chambre sur la question. « Dans cette décennie, dans cette Amérique, quelqu’un va le prendre au sérieux. »

« Y a-t-il un lycée ou un lieu de travail en Amérique qui ne ferait rien », a demandé dans ce genre de situation le représentant Jamie Raskin (D-MD) lors du débat sur la résolution de censurer Gosar. La représentante Ocasio-Cortez a également parlé de la violence perpétrée contre elle dans la vidéo pendant son séjour au sol.

AOC : « Ce que je pense est sans précédent, c’est qu’un membre de la direction de la Chambre des représentants de l’un ou l’autre des partis soit incapable de condamner l’incitation à la violence contre un membre de cet organe… qu’y a-t-il de si difficile à dire que c’est faux ? » pic.twitter.com/99Gavn8a34 – Aaron Rupar (@atrupar) 17 novembre 2021

La résolution de censure de trois pages cite l’attaque contre le Capitole le 6 janvier comme preuve qu’une rhétorique comme celle de Gosar peut conduire à de réelles menaces et soutient que les femmes législatrices sont plus susceptibles de recevoir des menaces et de la violence que les hommes. Le comité du règlement de la Chambre mercredi, quant à lui, a adopté un amendement à la résolution qui supprimera Gosar du comité de surveillance et de réforme de la Chambre et du comité des ressources naturelles de la Chambre.

La censure de Gosar marque la 24e fois dans l’histoire de la Chambre que la chambre censure l’un de ses membres. C’est la première fois que la Chambre censure un membre depuis 2010 lorsqu’elle a censuré le représentant Charlie Rangel, DN.Y., pour des violations de l’éthique liées à la collecte de fonds de la campagne. Avant cela, deux membres ont été censurés pour inconduite sexuelle avec un page de la maison en 1983.