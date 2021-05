Breaking: la Serie A menace de renvoyer la Juventus

Si vous pensiez que le retour de flamme de l’échec de la Super League européenne était terminé, eh bien, vous vous êtes trompé. Dans un rapport de rupture, le président de la Fédération italienne de football, Gabriele Gravina, a menacé de se retirer complètement de la Serie A si la Juventus ne se retirait pas complètement de la Super League européenne comme les clubs anglais l’ont fait l’autre semaine.

Ceci est important pour plusieurs raisons. Tout d’abord, la Juventus est toujours une «super puissance» européenne qui connaît une rare mauvaise saison, occupant la cinquième place de la Serie A et se battant pour sa vie européenne. Deuxièmement, il s’agit de la plus grande confrontation à ce jour entre une grande fédération européenne et une équipe et, franchement, la Juventus pourrait l’envisager si elle ne parvient pas à se qualifier en Ligue des champions l’année prochaine.

Donc, il peut y avoir en fin de compte plusieurs façons différentes, mais cela vaut la peine de garder un œil sur car il y a quelques autres équipes qui ne se sont pas encore retirées de la Super League européenne comme le Real Madrid et Barcelone.

Qui sait, peut-être que la FIFA prédisait l’avenir avec le changement de nom de la Juventus: