Breaking: la star du Bayern Munich Joshua Kimmich explique sa décision de ne pas se faire vacciner

Vendredi soir, après que des informations ont été publiées sur son statut de vaccination, le milieu de terrain vedette du Bayern Munich Joshua Kimmich s’est adressé aux médias dans l’agitation d’après-match.

Kimmich a confirmé qu’il n’était pas vacciné, mais a insisté sur le fait qu’il suivait tous les protocoles. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il n’avait pas été vacciné, Kimmich a donné une réponse claire et concise.

« Parce que je ne suis pas sûr du manque d’études à long terme », a déclaré Kimmich à Sky (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia). «Je suis, bien sûr, conscient de ma responsabilité, je suis toutes les mesures d’hygiène et je me fais tester tous les deux ou trois jours – chacun devrait prendre la décision pour lui-même. Néanmoins, je ne suis ni un négateur du COVID ni un anti-vaxxer. Je ne dis pas non plus catégoriquement que je ne me ferai pas du tout vacciner. Il est très possible que je reçoive le vaccin à l’avenir. »

Kimmich, dont l’engagement envers l’initiative #WeKickCorona est fort depuis le début de la pandémie, sera certainement un sujet de discussion en Allemagne au cours des prochains jours.