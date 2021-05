Breaking: le Bayern Munich annonce que Javi Martinez quittera le club

Après neuf saisons à jouer en Bavière, le Bayern Munich a officiellement annoncé que le milieu de terrain Javi Martinez quitterait le club à la fin de la saison.

Selon un communiqué de presse officiel du club, le Bayern et Martinez ont convenu d’un commun accord de ne pas prolonger son contrat, qui expirera à la fin de cette année.

Dans sa déclaration, Martinez a remercié le club et a déclaré qu’il se souviendrait avec tendresse de son séjour à Munich:

«Je suis très fier et heureux de faire partie de la famille du FC Bayern depuis neuf ans. Je tiens à remercier ce grand club et en particulier nos fans – vous avez fait de Munich ma maison! Je n’oublierai jamais ces neuf ans. Dès le premier jour, j’ai ressenti le «Mia san mia» et la nature particulière du FC Bayern. J’ai vécu pour ce club, j’ai toujours tout donné pour cela et je suis très heureux des nombreux titres que nous avons remportés ensemble. Le FC Bayern et ses fans resteront à jamais dans mon cœur. Muchas gracias, dankeschön, servus – à bientôt! »

Les membres du conseil d’administration du Bayern ont également fait des commentaires sur le départ.

Président du club Herbert Hainer:

«Javi Martinez fait partie de ceux qui expliquent clairement ce que représente le FC Bayern. Lorsque les meilleurs joueurs internationaux s’identifient à notre club comme il le fait, vous pouvez réaliser de grandes choses. Javi est rapidement devenu l’un des nôtres, et l’incroyable succès que nous avons connu avec lui parle de lui-même. Javi Martinez aura toujours une place particulière dans l’histoire de ce club. Nous lui souhaitons le meilleur pour son avenir.

Le PDG du club, Karl-Heinz Rummenigge:

«Ce fut une décision difficile lorsque nous avons signé Javi Martinez à l’été 2012 car les frais de transfert de 40 millions d’euros représentaient un montant record pour nous à l’époque. La décision était juste. Javi a donné à notre équipe une grande qualité en termes de jeu et a toujours été un excellent ajustement personnel. Le clou des nombreux titres qu’il a remportés avec nous a bien sûr été les deux victoires en Ligue des champions, en finale 2013 contre le Borussia Dortmund et en 2020 contre le Paris Saint-Germain. Et nous nous souvenons tous encore de ses deux buts de dernière minute en Super Coupe d’Europe contre Chelsea en 2013 et contre Séville en 2020. Puis-je remercier Javi pour ce temps extrêmement agréable et fructueux. Prends soin de toi, Javi. Vous serez toujours un élément important de la famille du FC Bayern.

Oliver Kahn:

«Le FC Bayern a pu célébrer un énorme succès avec et grâce à Javi Martinez. Javi a été une pierre angulaire importante de notre équipe pendant neuf ans, période pendant laquelle nous avons écrit l’histoire. Gagner la Bundesliga chaque année jusqu’à présent, deux titres de Ligue des champions, deux triples – cela parle de lui-même. Muchas gracias, Javi! »

Directeur sportif Hasan Salihamidzic:

«Javi a été un joueur très important pour le FC Bayern pendant neuf ans, un joueur déterminant non seulement sur le terrain mais aussi dans les vestiaires et partout dans le club. Son palmarès est quasiment inégalé, en particulier dans les grands matches où il a fait la différence, à commencer par la finale de la Ligue des champions 2013. Il était polyvalent, s’est mis au service de l’équipe et a toujours tout donné. Javi a sa place permanente dans la famille du FC Bayern et la conservera.

Depuis qu’il a rejoint l’équipe en 2012, Javi Martinez a fait partie de l’un des sorts les plus réussis de l’histoire du Bayern Munich. Il a remporté huit titres de Bundesliga, cinq trophées DFB-Pokal, quatre DFL-Supercups, deux Supercups de l’UEFA, deux Coupes du monde des clubs de la FIFA et les ligues des champions de l’UEFA 2013 et 2020.

Sa présence à la base du milieu de terrain a apporté de la stabilité à la formation du Bayern pendant près d’une décennie.

Danke für alles, Javi. Bonne chance dans vos efforts futurs.