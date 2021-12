Breaking : le Bayern Munich fait match nul contre l’Atletico Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des champions

C’est officiel! Le Bayern Munich affrontera l’Atletico Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Ce sera la deuxième année consécutive que le Bayern affronte les hommes de Diego Simeone dans l’UCL, après les avoir mis en phase de groupes la saison dernière.

Ce n’est pas un bon tirage, mais ce n’est pas la pire chose qui puisse arriver. Obtenir Chelsea aurait probablement été un pire tirage pour le Bayern. Pourtant, l’Atletico est un adversaire incroyablement coriace et Nagelsmann a une tâche difficile à accomplir. Ils ont ajouté Antoine Greizmann à leur équipe cet été, en plus d’avoir déjà Joao Felix et Luis Suarez. Oh oui, et ils ont Diego Simeone, un spécialiste de l’élimination des équipes supérieures dans les matchs à élimination directe de l’UCL.

Le premier match devant avoir lieu au Wanda Metropolitano en février, le Bayern a le temps de se préparer – espérons-le, trouver un plan pour offrir plus de services à Robert Lewandowski et briser les bus garés.

Ceci et le PSG contre Manchester United sont probablement les affrontements les plus égaux de toute la ronde des 16, tout le reste étant horriblement déséquilibré. La plupart de ces liens ont déjà une équipe étant les favoris écrasants. Le Bayern entrera également dans le match nul de l’Atletico en tant que favori, mais le match inquiétera certains fans. Espérons que notre parcours à l’UCL ne se termine pas de manière ignominieuse en huitièmes de finale, comme ce qui est arrivé à Liverpool il y a deux saisons.

