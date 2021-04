Breaking: le FC Bayern Frauen va frapper les États-Unis pour la Coupe féminine

Selon un communiqué du Bayern Munich, l’équipe féminine au succès retentissant du club se rendra aux États-Unis pour la Women’s Cup – un tournoi de quatre matchs et quatre équipes qui se déroulera à Louisville, Kentucky, du 18 au 21 août.

Le FC Bayern Frauen affrontera le Paris Saint-Germain, le Racing Louisville FC et les Chicago Red Stars en Coupe féminine.

Lina Magull est une vedette pour les Frauen.Photo de Matthias Balk / alliance d’images via .

«Le FC Bayern est la plus grande famille sportive au monde avec un nombre incroyable de fans en Amérique du Nord. Il est important de communiquer avec nos fans sur leur sol dans la mesure du possible », a commenté le président du FC Bayern Munich pour les Amériques, Rudolf Vidal. «Nous sommes impatients d’amener les stars de notre équipe féminine à Louisville et de participer à la toute première Coupe féminine.

Le Bayern Frauen occupe la première place du classement de la première division allemande de la Bundesliga et est à la recherche de son premier titre de champion depuis la saison 2015/2016. Les Frauen se sont également qualifiées pour les demi-finales de l’UEFA Women’s Champions League, où elles affronteront le Chelsea FC.

«Le football féminin est très populaire aux États-Unis et est commercialisé de manière très professionnelle», a déclaré la directrice sportive du FC Bayern Femmes, Bianca Rech. «Nous sommes heureux que le FC Bayern ait l’opportunité de se présenter sur ce marché, aussi longtemps que la pandémie le permet, cet été. Les matchs de Louisville seront également une expérience précieuse pour nous dans le cadre de nos préparatifs de pré-saison.

La Coupe féminine se disputera en deux sessions à double titre. D’abord, mercredi 18, le Racing contre Chicago et le FC Bayern contre le PSG. Puis le samedi 21, les gagnants rencontrent les vainqueurs du trophée de la Coupe féminine pour accompagner un match pour la troisième place.

Pour ceux qui souhaitent y assister, les forfaits de billets sont extrêmement conviviaux. La Women’s Cup accepte maintenant les réservations de billets en deux niveaux, à 25 $ et 50 $, via TheWomensCup.world. Les places seront attribuées plus près des dates, car les restrictions de capacité du stade sont déterminées.