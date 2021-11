Neuf personnes blessées lors du rassemblement « Unite the Right » de 2017 au centre-ville de Charlottesville, en Virginie, ont droit à une indemnisation financière, a déclaré mardi un jury. Mais le jury n’a rendu qu’un verdict partiel, car ils n’ont pas pu se mettre d’accord sur les allégations les plus sérieuses selon lesquelles les accusés – environ deux douzaines de suprémacistes blancs, de néonazis et d’organisateurs clés – se sont engagés dans un « complot en vue de commettre des violences » tel que défini sous loi fédérale. L’affaire, connue sous le nom de Sines v. Kessler, a été la première grande action en justice depuis des années à être jugée en vertu de la soi-disant loi sur le Ku Klux Klan, une loi fédérale rarement utilisée codifiée après la guerre civile. Il a été installé pour diminuer le pouvoir des suprémacistes blancs et protéger les Afro-Américains, interdisant la discrimination pour le vote et d’autres droits.

Le jury de 11 personnes a délibéré pendant plus de trois jours après quatre semaines de témoignages au procès civil devant un tribunal fédéral de Charlottesville. Les plaignants, tous de Charlottesville, ont décrit des fractures, des effusions de sang et un traumatisme émotionnel résultant de l’émeute. Les accusés, des racistes et des nationalistes blancs autoproclamés, ont fait valoir qu’ils exerçaient leurs droits au titre du premier amendement en organisant et en participant au rassemblement.

[Photo by Samuel Corum/Anadolu Agency/.]

Parmi les preuves figuraient des messages texte, des publications sur les réseaux sociaux et des conversations sur Discord, une plate-forme de discussion en ligne, dans laquelle les organisateurs ont discuté et planifié méticuleusement l’événement de deux jours, qui s’est avéré mortel lorsque James Alex Fields Jr., un homme de l’Ohio qui vénérait Hitler , a percuté sa voiture dans la foule, tuant Heather Heyer, une militante des droits civiques. Des dizaines de personnes ont également été blessées dans l’attaque à la voiture, dont quatre des plaignants.

Vive Heather Heyer. Amour, solidarité et sincère gratitude à tous ceux qui ont manifesté à Charlottesville pour s’opposer à la suprématie blanche. Merci à tous ceux qui ont contribué à la faillite de ces nazis pour toujours. pic.twitter.com/GLitscx5TQ – Chad Loder (ils/eux) (@chadloder) 23 novembre 2021

En prenant sa décision, le jury a dû constater que les accusés, dont Jason Kessler, l’organisateur principal du rassemblement, et Richard Spencer, un nationaliste blanc qui a inventé le terme « alt-right », ont conclu un complot en vue de commettre des violences. . Mais le jury était dans l’impasse sur les deux premières réclamations : un « complot fédéral en vue d’entraver les droits civils » et « une action pour négligence à empêcher ».

#BREAKING : les plaignants de @IntegrityforUSA à Charlottesville viennent de gagner notre procès contre les néonazis, les suprémacistes blancs et les groupes haineux responsables de la violence d’Unite the Right – obtenant d’énormes jugements financiers. (Je tape ceci à travers les larmes.) – Amy Spitalnick (@amyspitalnick) 23 novembre 2021

Le jury a également accepté une gamme de dommages-intérêts punitifs pour les autres réclamations, y compris les coups et blessures et le fait d’infliger intentionnellement une détresse émotionnelle, accordant plus de 25 millions de dollars aux plaignants.

Jury dans l’impasse sur les réclamations les plus importantes dans l’affaire civile contre les organisateurs du rassemblement Unite the Right à Charlottesville. Le juge convoquera le jury pour une « accusation Allen » pour les convaincre de décider d’une manière ou d’une autre. https://t.co/8MvzowSSFN – Arieh Kovler (@ariehkovler) 23 novembre 2021

