Breaking: le transfert de Leo Messi au Bayern Munich est plus proche que jamais

Ça vient d’arriver, les gars ! Selon un rapport de Marca (et corroboré par RAC1), le transfert de Leo Messi au Bayern Munich n’est qu’une question de temps ! D’accord, ils ne le disent pas exactement, mais c’est évident quand vous lisez entre les lignes. Selon le rapport, Barcelone n’a toujours pas réussi à faire signer une prolongation de contrat à son joueur vedette – en fait, les deux parties sont plus éloignées que jamais.

Apparemment, Barcelone ne veut pas accepter l’investissement proposé par CVC dans la Liga, car cela les empêcherait de rejoindre une Super League à l’avenir. Cependant, sans le plan de sauvetage du CVC, les Catalans sont confrontés à une tâche ardue de réduire leur masse salariale pour être en conformité avec le plafond salarial de la ligue, et ils courent le risque de ne pas pouvoir inscrire beaucoup de leurs joueurs pour la nouvelle saison.

L’accord de Messi a en fait expiré il y a quelques semaines, mais le président du Barça Laporta a assuré aux fans qu’une prolongation de contrat n’était qu’une question de temps. Ces nouveaux rapports remettent tout cela en question, et il est évident que le Bayern Munich fera enfin une offre pour sécuriser les services de l’Argentin. Des aigus entrants, bébé !

Droite? Euh non

De toute évidence, si vous croyez à tout cela, vous êtes aussi crédule que les fans du Barça qui pensaient avoir une chance contre le Bayern de Hansi Flick l’année dernière. Tout le monde sait que Messi n’est pas sur le radar du Bayern – à moins qu’Adidas ne sorte du bois pour payer son monstrueux salaire de 100 millions d’euros par an, nous ne verrons pas l’Argentin dans un maillot du Bayern de sitôt.

De manière plus réaliste, si Messi et le Barça ne parviennent pas à s’entendre, le joueur pourrait déménager à Manchester City ou au PSG. Ce sont les deux seuls clubs avec les finances pour vraiment se le permettre pour le moment, et les deux ont les connexions pour y arriver. City a l’attrait de Guardiola, avec qui Messi a déjà travaillé, tandis que le PSG a Neymar – l’un des meilleurs amis de Messi et un homme qu’il a déjà encadré pendant son séjour au Barça.

Le Bayern ne rentre pas dans l’équation, et nous ne le ferons probablement jamais. Cependant, si vous pensez que je mentais avec mon titre, vous vous trompez lourdement. Messi EST plus proche du Bayern – mais seulement de quelques centimètres. L’écart entre lui et nous reste aussi vaste que la distance entre la terre et le soleil.

Mettre à jour

C’est sorti juste au moment où nous écrivions ceci, mais c’est officiel ! OMG.

LTIMA HORA | Leo Messi no seguirá ligado al FC Barcelona – FC Barcelone (@FCBarcelona_es) 5 août 2021

Brazzo, mets-le au téléphone MAINTENANT.