Breaking: Leon Goretzka devient le nouveau n ° 8 du Bayern Munich après les adieux de Javi Martinez

Alors que Javi Martinez devait quitter le Bayern Munich à la fin de cette saison, le maillot emblématique numéro 8 est soudainement devenu à gagner. Cependant, avant que la base de fans ne puisse commencer à spéculer sur le successeur, il a été annoncé que Leon Goretzka prendrait le relais du n ° 8 à partir de la saison prochaine.

Voici l’annonce officielle du changement, accompagnée d’une jolie petite vidéo.

Goretzka succède à un homme qui porte fidèlement le numéro depuis plus de 8 ans maintenant – ce qui est une coïncidence, si vous y réfléchissez. Les années de Javi ont été la période la plus réussie de l’histoire du Bayern, et il est bon de voir son numéro de maillot emblématique aller à un digne successeur.

Cela signifie également que, pour la première fois depuis de nombreuses années, le duo de milieu de terrain de départ du Bayern sera composé d’un traditionnel 6 et 8 avec Kimmich et Goretzka. Avec le n ° 6, le n ° 7, le n ° 8 et le n ° 10 tous parlés, la liste des numéros emblématiques du Bayern est lentement reprise par une nouvelle génération de joueurs. Espérons qu’ils pourront vivre (et peut-être même surpasser) ceux qui les ont précédés.