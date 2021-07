Breaking: Lucas Hernandez du Bayern Munich a un ménisque déchiré

in

Bayern MunichLucas Hernandez a subi une déchirure du ménisque médial et a été remplacé à la mi-temps lors du dernier match de la phase de groupes de la France contre le Portugal à l’Euro 2020 il y a une semaine. Selon le communiqué publié sur le site Web du club, le défenseur a subi une opération réussie au genou gauche plus tôt dans la journée et est prêt à commencer son programme de rééducation.

Le Français devrait reprendre l’entraînement sous la direction de Julian Nagelsmann dans quelques semaines. Le directeur sportif Hasan « Brazzo » Salihamidžić a commenté : « Nous souhaitons à Lucas un prompt et complet rétablissement. Nos médecins sont très satisfaits du déroulement de l’opération. Il sera à nouveau disponible dans quelques semaines.

Sur les deux saisons où il a joué pour le Bayern Munich, Hernandez a raté un total de 22 matches en raison d’une blessure, dont 19 au cours de la saison 2019/2020. Espérons qu’il n’y aura pas grand-chose à ajouter à ce décompte cette saison.