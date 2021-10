Breaking: Mark van Bommel, ancien élève du Bayern Munich, limogé par Wolfsburg

Le seul capitaine non allemand du Bayern Munich, Mark van Bommel, de toute son histoire s’est vu confier le poste du VfL Wolfsburg dans un geste surprenant pour la saison 2021-2022. Oliver Glasner avait mené l’équipe à une quatrième place la saison dernière; Wolfsburg a été très difficile à battre, n’a perdu que contre les plus grandes équipes d’Allemagne et a terminé la saison avec un respectable 61 points. Glasner est ensuite parti et a pris le poste vacant d’entraîneur-chef à l’Eintracht Frankfurt, un poste laissé vacant par Adi Hütter qui est allé au Borussia Mönchengladbach pour remplacer Marco Rose qui est parti pour le Borussia Dortmund (pour vous donner une idée du carrousel d’entraînement absurde qui s’est déroulé en Allemagne la saison dernière).

Mark van Bommel, un milieu de terrain défensif intense qui, assez ou injustement, n’a laissé personne le dépasser à l’époque du Bayern, était considéré comme le type de personne qui correspondait à la mentalité de Wolfsburg – un ancien joueur à l’esprit défensif difficile qui inculquer cette philosophie à ses joueurs et poursuivre le travail de Glasner.

Ce n’était pas le cas.

RUPTURE : Mark van Bommel a été démis de ses fonctions d’entraîneur de Wolfsburg.

« Je suis surpris & déçu car je suis convaincu qu'ensemble nous aurions réussi à renouer avec le succès. Il a souhaité le meilleur à l'équipe.

Wolfsburg a été pour le moins pauvre ; bien que leur jeu global n’ait pas été trop affreux (des joueurs comme Kevin Mbabu et Ridle Baku ont bien performé), les buts ont été difficiles à atteindre et ils ont concédé bien plus que l’équipe de Glasner ne le ferait. Ils ont été sans victoire lors de leurs huit derniers matchs dans toutes les compétitions et peut-être, alors que nous, les fans du Bayern Munich, détestons le voir, le bon appel de Wolfsburg était de supprimer l’ancien milieu de terrain du Bayern Munich.

C’est peut-être un rappel que les grands ex-joueurs ne font pas nécessairement de grands entraîneurs. Peut-être que Wolfsburg ferait mieux d’opter pour un manager expérimenté ; ils ont certainement l’équipe pour faire mieux qu’ils ne l’ont fait dernièrement.