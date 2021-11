Breaking: Quatre des joueurs non vaccinés du Bayern Munich entrent en quarantaine

Alors qu’une nouvelle vague de Covid-19 frappe l’Allemagne, le dilemme de la vaccination au Bayern Munich devient plus gênant que jamais. Niklas Süle ayant été testé positif au virus au début du mois, trois des cinq joueurs non vaccinés du Bayern ont été invités à se mettre en quarantaine alors qu’ils étaient en contact étroit avec le défenseur. Serge Gnabry, Joshua Kimmich et Jamal Musiala étaient les trois joueurs qui ont dû quitter le camp Die Mannschaft pour s’isoler.

Avance rapide de deux semaines et c’est la même vieille chanson et la même danse. Dimanche, quatre des joueurs non vaccinés de l’équipe ont été invités à se mettre en quarantaine après être entrés en contact avec une personne au sein du club qui a été testée positive pour le virus. Selon un communiqué publié par le FC Bayern, Gnarby, Musiala, Eric-Maxim Choupo-Moting et Michael Cuisance sont entrés en quarantaine.

Les noms des cinq joueurs non vaccinés et les détails concernant les conséquences de ne pas obtenir leurs jabs ont été révélés par Bild samedi.

Pour info, il se trouve que nous avons un podcast sur tout ce qui concerne le Bayern Munich, où nous avons discuté des conséquences du fait que les joueurs ne reçoivent pas leurs vaccins. Si cela vous intéresse, pourquoi ne pas le vérifier ?

Merci pour l’écoute!